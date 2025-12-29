中文
    20:15, 29 12月 2025 | GMT +5

    迪玛希获得捷克音乐电视频道热门歌曲排行榜冠军

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦著名歌手迪玛希·库达伊别尔艮Óčko 音乐电视频道热门歌曲排行榜冠军。

    Димаш
    Фото: dimashnews.com

    2025年，迪玛希的两首作品同时登上ÓČKO CHART榜单，分别是抒情歌曲《爱尚未结束》（Love Is Not Over Yet）和哈萨克语歌曲《Tau Ishinde》。

    根据投票结果，迪玛希凭借歌曲《爱尚未结束》（Love Is Not Over Yet）荣获2025年ÓČKO CHART冠军，该歌曲获得了观众的一致好评。比赛主办方表示，相信迪玛希未来将在布拉格的Óčko电视台演播室获得奖项。

    迪玛希被公认为拥有世界上最活跃、最有组织性的粉丝群。每次他参加排行榜活动，来自不同国家的粉丝都会支持捷克“亲爱的”（Dears）社群的各项活动并积极参与。正是由于这种支持，捷克流行音乐排行榜（ÓČKO CHART）历史上创造了一项前所未有的纪录：迪玛希成为唯一一位连续几周以绝对优势赢得所有投票且从未在排行榜上落败的歌手。

    TV Óčko 市场总监 米哈尔·克里泽克对与迪玛希的合作给予了高度评价，并强调了他的专业精神和人格魅力。

    【编译：小穆】

    迪玛希
