跨越世纪的对话：阿特巴萨尔商人旧居如何蜕变为历史丰碑

历史资料显示，19世纪末至20世纪初，阿特巴萨尔曾是该地区重要的商贸枢纽。彼时，这里频繁举办大型贸易集市，吸引了众多俄罗斯商人及中亚贸易商云集于此。牲畜、粮食和手工艺品在集市上广泛交易，有力地拉动了当地民众的福祉与地区经济的蓬勃发展。

—“阿特巴萨尔”（Atbasar）一词可能起源于“At bazary”，意为“马市”或“马匹集市”。这足以说明马匹贸易在当时该城市地位的重要性。据民间相传，哈萨克族著名的力士、歌手兼作曲家巴勒万·乔拉克曾在该地买下了他那匹白骏马。这段佳话不仅印证了阿特巴萨尔作为马文化中心的地位，更增添了深厚的民族传统色彩，-拉赫姆詹诺娃介绍称。

随后在苏联时期，阿特巴萨尔逐步转型成为了一个工业中心。

Фото Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Акмолинской области

跨越百年的老宅

在城市的建筑群中，由商人亚历山大·贝洛夫于1911年建造的旧居占据着特殊地位。这座建筑如今已成为阿特巴萨尔历史与文化艺术的象征，阿特巴萨尔历史文化区博物馆正坐落于此。

—这座二层高建筑的设计独树一帜。其一层采用大尺寸且坚固的砖块砌筑，而二层则采用木质结构，由圆木切割组装而成。这充分展示了当时高超的木工技艺。从其建筑立面、复杂的造型与考究的纹饰中，可以窥见19至20世纪交替时期精湛的建筑艺术，-拉赫姆詹诺娃表示。

该建筑呈长方形，主立面的凸起部分呈现出对称的和谐美感。这种风格在当时多为富有商人所青睐，彰显了居住者的非凡地位。

据介绍，亚历山大·贝洛夫曾是城中颇具影响力的地质工程师。他也是阿特巴萨尔县矿产资源的早期勘探者之一。这座旧居不仅曾是其居所，更是一处具有公共重要性的场所。在不同历史时期，该建筑曾先后作为县革命委员会、执行委员会、公安部门及城市图书馆使用。1978年11月5日，该建筑正式拨付给阿特巴萨尔历史文化区博物馆。图书馆员克拉拉·埃米尔沃娃为博物馆的建设倾注了大量心血，最初的藏品皆由其亲手收集。此后，博物馆被命名为“克拉拉·埃米尔沃娃博物馆”。1988年，贝洛夫旧居彻底转变为博物馆职能，成为现今阿特巴萨尔历史研究与宣教的核心阵地。

从学校到战地医院

1909年，商人贝洛夫还出资兴建了高级初等学校。这是当时阿特巴萨尔教育事业发展的关键一步。此后，该建筑转型为文理中学，不仅招收本市学生，还吸引了周边乡村的孩子来此求学。

Фото Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Акмолинской области

—在卫国战争期间，这座教学楼被紧急改建为战地医院。这里曾救治过大量从前线转运回来的伤员。当时的医务工作者与当地居民共同为伤兵提供了全方位的救助与关怀，-拉赫姆詹诺娃说道。

战后，该建筑恢复了教育职能。20世纪90年代末，阿特巴萨尔特殊学校迁入此处。目前，该中心主要为需要特殊教育支持的孩子提供教学与育人服务。

具有重要历史价值的圣地

贝洛夫旧居及其兴建的高级初等学校旧址，如今均已成为阿克莫拉地区珍贵的历史文化遗产。这些保存完好的19世纪末至20世纪初建筑艺术精粹，见证了阿特巴萨尔的辉煌往事。

Фото Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Акмолинской области

—这些保存至今的建筑，向世人展示了这座城市的商贸繁荣、教育起步及社会发展的历史轨迹。它们不仅是建筑艺术的瑰宝，更发挥着深远的文化启蒙作用。这让后代能够以此为窗口，深入了解家乡深厚的历史底蕴，并意识到保护文化遗产的重要性，-拉赫姆詹诺娃总结道。

【编译：阿遥】