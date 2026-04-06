鲁德内市的城市名片：“矿工”塑像背后的历史与象征意义

据库尔古兹金介绍，该纪念碑落成于1972年，系为庆祝鲁德内建市15周年而兴建。其主创人员包括雕塑家齐奈金和建筑师格涅兹迪洛夫。

整座构思巧妙的建筑作品选址于长途汽车站附近，旨在确保每一位抵达城市的客人都能够首先目睹其雄姿。塑像所呈现的矿工欢迎手势，历经岁月洗礼，其深刻内涵至今仍未褪色。

Фото: Kazinform

—"矿工"双臂前伸的姿态，象征着对来访者的尊崇与盛情邀约。起初，由于塑像的双手中并未持有任何物件，当地市民曾为其冠以多种不同的称谓。随后，为了进一步彰显其象征意义，设计者在矿工的掌心中安放了一块铁矿石。作为鲁德内市的核心图腾，这块矿石让塑像化身为展现城市热情好客与辉煌历史的不可分割的符号，-库尔古兹金表示。

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该纪念碑初衷即为体现这座新兴工业城市的独特精神。塑像总高度约为12米，其中基座高约5米。

值得关注的是，该塑像并非由整块石料或青铜铸就，而是采用了框架结构设计，外层包覆有耐腐蚀、抗风化的特种高强度材料，足以应对当地多变的气候环境。

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自落成以来，这座纪念碑已历经多次修缮与加固。库尔古兹金强调，"矿工"塑像不仅是一座卓越的建筑景观，更将作为鲁德内市的核心精神象征，继续见证城市的发展进程。

【编译：阿遥】