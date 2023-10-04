总统视察阿斯塔纳市新建的供暖站和过滤泵站

据阿斯塔纳市市长杰恩斯·哈斯穆别克介绍，东南和图兰天然气供热厂的一期建设已完成。

新建的天然气供暖站将从今年的供暖季开始投用，年底之前第三座热电中心的建设也将竣工，三座新的供暖设施将为城市的供暖提供额外助力。

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建筑公司代表介绍说，与本地燃气设备制造公司达成了协议，以增加天然气供暖站的本地份额。

总统指示，逐步将天然气供暖站投入使用。

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-首先，项目质量要高，我们将对其进行监督。城市非常需要此类设施，这也是我今天来到这里的原因。每个城市都存在三个主要问题，分别为是暖气、光和水。必须满足居民的这些需求。 更何况，我们谈论的是首都，不应出现任何延误。说到底，这关乎着我们国家的声誉和形象。 因此，我们大家要共同努力彻底解决这个问题。-他说。

市长还介绍了过滤泵站的投用相关情况。

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总统指出，由于首都人口逐年增加，需要找到提供额外水源的方法。 此外，他还指示要按时完成城市新供热设施建设。