历史深处的记忆——探究哈萨克社会中战俘与被俘人员的生存状况

阿尔法拉比哈萨克国立大学历史系副教授、历史学副博士耶德勒·诺彦诺夫表示，关于哈萨克斯坦境内奴隶制的最早记录可以追溯到古代。

—哈萨克斯坦历史上关于奴隶制的最古老记录之一属于斯基泰时代。古希腊历史学家希罗多德在《历史》一书中记载，公元前5世纪，斯基泰人曾随波斯人远征小亚细亚，长期离开家园。28年后，当斯基泰人回到故土时，发现他们的妻子已与家中的奴隶生活在一起，且生下的后代甚至拿起武器对抗他们。据希罗多德记载，斯基泰人最初试图用武器战斗，但收效甚微。后来，其中一人指出对方是奴隶所生之人，建议以皮鞭代替刀剑。由于皮鞭是权力与主人的象征，对方顿时丧失了斗志，战败后被俘者受到了严厉的惩罚，-诺彦诺夫说道。

据他介绍，在后来的历史时期，也存在战俘被当作劳动力使用的记录。

—在蒙古国诺彦乌拉古墓中发现的考古证据表明，匈奴人曾进行过谷物生产。但由于游牧生活方式，农业并非他们的主要职业。因此，学界有一种假说认为，这些农活很可能是由被俘获的定居民族代表，或自愿归附的定居者进行的。研究中国文献的俄国学者丘林也曾写道，被俘人员将失去自由。而在关于突厥汗国时期的记载中，也提到了战俘被强迫从事繁重体力劳动的情况，-他说。

据这位历史学家介绍，草原居民在不同时期自己也曾被迫流落他乡。

—关于突厥人，特别是钦察人被售卖到其他国家的记录非常多。蒙古征服之后，从钦察草原被带走的青少年在小亚细亚的市场被买卖。但由于主人深知他们的战斗素质，他们大多并未被用于繁重劳动，而是被投入军事服务。13世纪印度德里苏丹国的古拉姆禁卫军中，很大一部分成员来自钦察草原和高加索地区。这些专业的军事队伍在保卫印度抵御蒙古入侵的过程中发挥了重要作用，-诺彦诺夫说道。

据他介绍，类似的军事群体后来在埃及被称为"马穆鲁克"。

—众所周知，马穆鲁克国家著名的统治者古图兹和拜巴尔斯都是突厥血统。特别是拜巴尔斯，作为出身钦察草原的领袖，被载入史册。拜巴尔斯在对抗乃蛮部落出身的怯的不花军队的战役中取得胜利，这对中东的历史进程产生了巨大影响。许多研究人员将其评价为保护阿拉伯-穆斯林文明重要中心的历史事件之一，-这位历史学家评价道。

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据这位学者介绍，在哈萨克汗国时期，战役中捕获俘虏也是一种惯例。

—乌斯曼·库西斯塔尼的《阿布勒海尔汗史》中写道，哈萨克人通常会将妇女和儿童作为俘虏，而将成年男子杀害或释放。穆罕默德·昔班尼汗的宫廷史官法兹拉拉·伊本·鲁兹别汗在《布哈拉纪行》一书中记载，大约在1508年，艾哈迈德苏丹在对撒马尔罕和布哈拉附近发动远征后，数千人被俘虏并迁往哈萨克部落，-他说。

该历史学家强调，游牧社会中的战俘并非全部被投入重体力劳动。

—如果被俘者中存在识字、受过教育的人，他们会被用于教导孩童或从事教育工作。有些人从事畜牧业，而体力强、有能力的则被吸纳进军事部门，加入苏丹们的“托伦吉特”卫队。因此，游牧社会中战俘的地位各不相同，-诺彦诺夫说道。

据诺彦诺夫介绍，关于草原上俘虏贸易的记录也出现在阿拉伯和波斯作者的著作中。

—生活在9世纪的加尔迪兹和伊本·豪卡尔都记载过，基马克人和钦察人会将俘虏出售到国外。这种现象在随后的几个世纪中持续存在。14-16世纪，被俘者被带到中亚市场销售。有资料显示，17世纪哈萨克-准噶尔战争期间捕获的部分俘虏被送往希瓦、塔什干和浩罕。在与巴什基尔人冲突期间被俘的人员也经历了类似的遭遇，-他说。

18世纪，这一现象在边境地区仍在继续。

—有记录表明，哈萨克人曾捕获边境附近的俄国农民，并将其转手交给中亚汗国。1721-1725年间驻扎在布哈拉的意大利外交官弗洛里奥·本内维尼在给俄国沙皇彼得一世的报告中写道，仅布哈拉就有约250名俄国战俘，加上撒马尔罕和其他城市，总数接近2000人。若算上希瓦、咸海附近及波斯地区的俘虏，人数还多出约1500人，-诺彦诺夫说道。

这位历史学家同时指出，哈萨克草原上奴隶的待遇较其他地区更为宽厚。

—俄国研究者彼得·帕拉斯在18世纪游历哈萨克地区时写道，“如果被奴役者工作出色，他们也会得到很好的对待”。学者约翰·格奥尔基则指出，曾有异邦人接受了哈萨克生活方式并与当地人结成了亲属。18世纪中期，被俘的卡卢加市民斯捷潘·孔德拉季耶夫的记录显示，在小玉兹约有500名，中玉兹约有400名卡尔梅克、巴什基尔、卡拉卡尔帕克和波斯战俘，-他说。

据该历史学家介绍，俄国政府曾持续要求归还被俘人员。

—1779年，应叶卡捷琳娜二世的要求，小玉兹和中玉兹境内约800人被释放并返回俄国。基于这些数据，一些研究者认为，哈萨克草原上的斯拉夫战俘数量在某些时期可能达到两千人左右，-诺彦诺夫说道。

据该学者介绍，18世纪下半叶，还出现了将哈萨克儿童带往俄国腹地的情况。