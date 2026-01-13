通往“火星”的路：波兹哲拉峡谷交通条件将全面升级

该项目的招标及施工监管工作由喀拉科亚县住房公用事业、乘客运输及公路局负责实施。

作为曼格斯套州最具人气的旅游目的地之一，当地政府计划修建一条全长13.2公里、直通景区核心区域的专用公路。除道路工程外，波兹哲拉区域内两座游客服务中心的建设此前已同步启动。目前，其中一座游客中心已全面建成，预计将在下一个旅游季正式对外开放。

喀拉科亚县副县长萨纳特·托肯诺夫在接受采访时表示，目前通往波兹哲拉峡谷的道路施工正按计划稳步推进。项目总工期为9个月，预计将于2026年7月前全面竣工。

—此前，受地理位置偏远和路况复杂影响，前往波兹哲拉峡谷对游客和当地居民而言并不便利，通常只有具备良好越野性能的车辆才能抵达。随着新公路建成，普通轿车也将具备通行条件。这不仅将显著提升游客出行体验，也将为全州旅游业发展注入新的动力，-托肯诺夫指出。

波兹哲拉峡谷以其独特的“火星地貌”和壮观的石灰岩自然景观闻名，被誉为曼格斯套州最具代表性的自然名片之一。此次交通与配套设施的系统升级，标志着该地区在打造现代化、国际化旅游目的地道路上迈出了重要一步。

【编译：阿遥】