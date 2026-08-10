哈萨克斯坦的家禽供应量在五年内增加到78%

农业部称， 家禽养殖业的发展仍然是国家农业产业综合体政策的优先领域之一。国家扶持措施使企业能够提高产能、改造现有设施并实施新的投资项目。

根据2025年的预测结果，哈萨克斯坦的禽肉产量将达到37.17万吨，比2020年增长58%。2020年，哈萨克斯坦的禽肉产量为23.53万吨。

产量增加也影响了国产产品对国内市场的供应水平。过去五年，国产禽肉在国内消费中的份额从58%增长到78%。

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今年该行业继续保持增长势头。2025年，禽肉产量预计达到37.25万吨，比2024年增长3.5%。2024年，禽肉产量为36万吨。

2026年上半年，禽肉产量为19.24万吨。目前，全国共有37家工业化蛋鸡养殖场，总产能为每年45亿枚鸡蛋。

全国共有32家肉类企业，禽肉年总产能为50.5万吨。近年来，该行业实施了多项投资项目，旨在开设新的生产设施并扩大现有企业的产能。其中包括“Prima Kus”、“Nauryz Agro KZ”、“Turkey PVL”和“Alel Agro”等企业。

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国家的扶持措施不​​仅让企业增加了生产量，而且还打造了现代化的生产基础设施，为行业的进一步发展创造了必要的条件。

农业部表示，为进一步提升该行业的产能，相关工作仍在继续。近期计划投产新的生产设施，年产能为22万吨禽肉。