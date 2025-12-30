沙特领导的联军对也门穆卡拉港实施有限军事行动

报道援引多国联军发言人图尔基·马利基的声明说，12月27日至28日，两艘从阿联酋东部富查伊拉港驶来的船只未经联军方面许可，进入也门穆卡拉港。两船关闭了船只跟踪系统，并卸载大量武器和作战车辆，意图支援位于也门东部省份的地方势力南方过渡委员会。

马利基说，应也门总统领导委员会主席请求，联军采取一切必要军事措施保护也门东部哈德拉毛省和迈赫拉省的平民。鉴于这些被卸载的武器对当地安全与稳定构成威胁，联军空军实施了有限军事行动。此次行动是在对卸载情况进行记录取证后开展的。

据美联社等媒体报道，目前尚未有官方发布有关此次行动造成人员伤亡的报告。

南方过渡委员会是也门国内的主要势力之一，在该国亚丁省及一些南部沿海地区拥有实权，被认为受到阿联酋支持。由于该组织坚持要求实现在也门南部地区的“主权”，其与也门政府在权力分配和资源控制问题上多次发生冲突。近期，该组织扩大在也门中南部的军事存在，旗下武装还控制了哈德拉毛省第二大城市赛文，被认为威胁到国际社会承认的也门政府。12月26日，沙特阿拉伯出动战机空袭也门南方过渡委员会位于哈德拉毛省的军事据点。路透社称，此举意在警告该组织不要在哈德拉毛省开展军事行动。