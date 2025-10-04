哈萨克斯坦石油的未来：新资源与战略方向

参会嘉宾包括哈萨克斯坦能源部副部长库达伊别尔艮·阿热穆别克、议会下院议员叶迪尔·詹贝希诺夫、哈萨克国家石油天然气公司（KMG）副董事长别克扎特·阿拜尔达诺夫、国家地质局主席叶尔兰·加利耶夫、壳牌公司哈萨克斯坦高级副总裁苏珊娜·库根、田吉兹雪佛龙（TCO）总经理威廉·拉科比、北里海运营公司（NCOC）董事总经理詹卡洛·鲁尤，以及卡拉恰纳克石油运营公司（KPO）总经理马尔科·马尔西利等。

与会者围绕全球能源转型背景下哈萨克斯坦石油产业的未来，结合国家经济持续增长和能源安全优先事项展开深入讨论。会议重点聚焦田吉兹、卡拉恰纳克和卡沙甘等大型项目的长期前景，以及提升这些项目效率与盈利能力的机制。

讨论特别强调通过引入创新技术、应用先进地质勘探方法、数字化解决方案及人工智能技术，提升油田开发效率并探寻新资源。

本次专题会议展现了哈萨克斯坦石油产业发展的战略视野，通过协调未来方向与具体资源勘探开发手段，勾勒出哈萨克斯坦石油产业顺应全球挑战的整体图景。

【编译：木合塔尔·木拉提】