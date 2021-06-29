卫生部长：国民疫苗接种积极性上升 有助于控制Delta变种传播

哈通社/努尔苏丹/6月29日 – 哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔29日在政府例行工作会议就当前国内新冠疫情传播情况进行了介绍。

部长在会上指出，在过去的一周里，努尔苏丹市和阿拉木图市的新冠感染率上升了1.7倍。与此同时，最近一周全国新冠疫苗的接种率显著提高，对有效的控制住冠状病毒的传播起到了明显的帮助。

«近期我国国民新冠疫苗接种积极性明显提升。»部长说。

据阿列克谢·崔介绍，在过去的一周内接种新冠疫苗的人数达到了40.5万人，而此前的一周这一数据是25万人，相当于翻了一番。

«4月至6月期间，接种疫苗的人数从130万增加到了320万，在此基础上，全国范围内的冠状病毒感染率出现了大幅度的下滑，下降了近两倍。»卫生部长说。

部长指出，即便在当前国内出现Delta变种病毒传播的情况下，仍然可以认为新冠疫苗接种率的大幅上升将有助于对疫情传播形势的控制。

据阿列克谢·崔介绍，截至目前全国已经施打了520万剂新冠疫苗，其中接种第一针的人数是3 246 795人（占总人口的32.8%），完成第二针接种的人数是1 954 372人。

部长在会上还表示，从6月26日开始，哈全国被列入了新冠传播高风险区域（红区）。5个地区处于新冠高风险区域，这些地区分别是努尔苏丹市、阿拉木图市和西哈州、阿拉木图州、卡拉干达州。其他地区均处于黄区和绿区。

截至目前，全国范围内医院感染科病床使用率为29%，康复科病床使用率为24%。

阿列克谢·崔指出，目前全国各地区疫苗接种站点拥有充足的疫苗供应储备。

据悉，截至29日，全国各地疫苗接种站点共储备各类型新冠疫苗第一针80万剂，第二针140万剂。后续的供应工作也在按照此前的计划有序进行当中。

【编译：木合塔尔·木拉提】