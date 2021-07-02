卫生部：全国各地区均发现有Delta变种病毒

哈通社/努尔苏丹/7月2日 – 据哈萨克斯坦卫生部消息，针对新冠病毒Delta变种在全球的广泛传播情况，哈卫生部对国内新冠阳性患者的实验室样本进行了PCR筛查。

在2021年7月1日，为查明是否存在Delta病毒变种，对从全国各州和努尔苏丹、阿拉木图、奇姆肯特三大直辖市采集的414个样本进行了PCR筛查。结果显示，所有地区递交的样本中均发现符合Delta病毒变种特征的突变，占总样本数量的48,3%。

卫生部表示，病毒突变情况，以及其是否与Delta病毒变种完全一致的分析报告，将在完成 DNA 样本的完整基因组序列后予以发布。

据了解，Delta病毒变种的最大特点，是其在人体的潜伏期缩短至5天，感染者会出现明显肠道不适症状，病情发展迅速，患者年龄更加年轻，对儿童和孕妇影响严重。

有鉴于此，卫生部呼吁国民关注自己和家人的健康，为预防COVID-19的感染，采取最佳的措施——接种疫苗。

此外，为了尽可能的减少感染病毒的风险，必须严格遵守各类防疫措施，这些措施包括：佩戴口罩、保持社交距离、清洁和消毒等。

根据世界卫生组织的报告，截至2021年7月1日，SARS-CoV-2病毒Delta变种已在全球96个国家传播。

【编译：木合塔尔·木拉提】