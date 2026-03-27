哈萨克斯坦等56国加入“世界马日”倡议 弘扬全球马文化遗产

按照计划，首个"世界马日"庆祝活动将于每年7月11日至13日期间，在蒙古国中央省阿尔嘎兰特县汇多伦胡得格地区举行。

由蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫提议的关于设立世界马日决议，已于2025年6月3日在第79届联合国大会上审议并通过。包括奥地利、巴林、巴西、韩国、中国、俄罗斯、德国、委内瑞拉、葡萄牙、泰国、卡塔尔、日本、土耳其、吉尔吉斯斯坦以及哈萨克斯坦在内的56个国家加入了该决议。

目前，蒙古国国家那达慕节组委会正在统筹协调节日筹备工作，相关活动将涵盖大蒙古国建立820周年庆典以及"世界马日"的首个纪念活动。

据了解，世界马日是联合国大会表决设立的节日，时间为7月11日，旨在提高公众对马及马业在经济和社会方面重要性的认识，并鼓励采取切实行动支持马业、保护马文化遗产。

人类与马交往历史可追溯至6500万年前的始祖马阶段。哈萨克斯坦波泰文化遗址出土的约5000年前马骨证明人类圈养马匹的悠久历史。双轮马车最早见于公元前22世纪的辛塔什塔-彼德罗夫卡文化遗址。

【编译：阿遥】