阿斯塔纳等三座城市拟建设垃圾焚烧发电厂

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦正推进垃圾能源化利用项目，计划通过焚烧处理生活垃圾并利用产生的热能发电。目前，相关项目已与三家中国投资企业签署实施协议。

据哈萨克斯坦生态和自然资源部消息，项目初步计划在阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特实施，这三座城市生活垃圾产生量较大。此外，韩国、日本和土耳其投资者也对相关项目表现出兴趣。

生态和自然资源部指出，垃圾能源化利用并非取代垃圾分类和回收。根据哈萨克斯坦《生态法典》，可回收利用的材料应首先从垃圾中分类提取，剩余垃圾再进行能源化处理，最后对无法进一步处理的残余物进行填埋。

目前，哈萨克斯坦尚无投入运营的垃圾焚烧发电厂，因此这一领域对国家而言仍属于新的发展方向。相关项目的商业模式将主要依靠销售所产生的电力，但项目建设需要较大规模的前期投资。

在环保标准方面，哈方要求未来垃圾焚烧设施按照欧洲相关标准运行，并配备自动排放监测系统。生态和自然资源部废弃物管理司副司长阿布莱·阿尔穆哈诺夫表示，项目投资中的相当一部分将用于污染物净化、过滤以及其他环保设施。

生态和自然资源部预计，经过焚烧能源化处理后，最终剩余垃圾约占原始垃圾量的5%至10%。因此，即使未来建成垃圾焚烧发电厂，仍无法完全取消垃圾填埋场，但填埋场在整个垃圾处理体系中的作用将有所下降。