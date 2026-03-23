贝克特·穆尔扎古勒吾勒其人

贝克特·穆尔扎古勒吾勒（1750—1813）是哈萨克历史上杰出的宗教活动家、启蒙教育家和卓越的建筑大师。他不仅是被民众尊为“奥雷耶”（圣徒）的智者，同时也是一位英勇的战士、外交家以及德高望重的调解者。关于他的一生，在民间流传着诸多传奇故事。

Фото: Маңғыстау мемлекеттік тарихи-мәдени қорығы

相传，贝克特在青年时期遵照父亲之命，在圣地朔潘·阿塔守夜祈福。期间，他在梦中得朔潘·阿塔指引，前往希瓦，投身著名苏菲派大师穆哈迈德·巴克尔江·艾则孜门下求学。此后，贝克特·阿塔在希瓦著名的希尔加齐汗经学院潜心修学七载。该经学院的纪念牌上，除贝克特·穆尔扎古勒吾勒外，还记载了土库曼诗人马赫图姆库里·弗拉吉及卡拉卡尔帕克诗人阿吉尼亚孜·阔斯拜吾勒曾在此求学。2017年，在其后人克尔勒别克·奥帖特留沃夫的推动下，乌兹别克斯坦“希瓦伊尚卡拉”博物馆设立了贝克特·阿塔专题展区。

传道受业与早期清真寺建筑

从希瓦学成归来后，贝克特·阿塔致力于开凿清真寺，通过启蒙教育提升民众素养，为文化繁荣与社会发展奠定基础。他修建的第一座清真寺名为“阿克梅希特”（意为“白清真寺”），位于阿特劳州吉木河畔。他的父亲穆尔扎古勒、母亲嘉妮娅、幼子托海及祖父詹阿勒均安葬于此。

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这座清真寺由坚硬的白垩岩凿刻而成，由三个彼此连通的圆形洞室构成。墙体开凿有凹龛，顶部设有采光孔，西南方向设有米哈拉布（朝向龛）。据斯拉木·姆尔扎别克吾勒向当地长者调研所得，该建筑曾于1937年遭到破坏。1993年，这一圣地开始复兴。在时任日哲勒沃伊县县长托肯·朱玛古洛夫主持下，当地居民集资修复了阿克梅希特。修复后的建筑通过长廊连接两座圆顶墓室，在原米哈拉布位置安放了权杖复制品，并为贝克特·阿塔父母另建了第三座墓室。

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神圣的“阿萨权杖”

贝克特·阿塔常将权杖赐予表现出色的弟子，并给予祝福。其中一支权杖赠予名为谢科特拜的弟子，如今由阿克托别州“吉然阔帕”地区图尔森哈里·纳凯朔夫家族代为保管。该权杖主体由四棱形蓝色钢材打造，柄部呈圆柱状并包覆银饰，全长约1.3米。权杖底端尖锐，杖身两处设有穿孔并系有带子，说明其并非用于行走支撑，而是由主人置于匣中背负携带。这类“青钢权杖”多用于与神圣力量沟通的宗教仪式，其中“青”（Kök）象征蓝天与天神，“权杖”（Asa）则寓意崇高地位。据悉，贝克特·阿塔尚有多支传世权杖，其中一件家族珍藏现由自土库曼斯坦迁回曼格斯套的别尔德汗·阿亚普别尔艮吾勒家族保存。

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曼格斯套的地下瑰宝：老贝纽与拖布柯特

老贝纽清真寺位于贝纽村西南17公里处，地处通往吉木河下游及乌斯秋尔特高原的古代商道沿线。1825年，乌斯秋尔特考察队学者埃弗斯曼和迪哈梅尔曾到访此地并绘制图样。该清真寺直接在岩石岬角上开凿，整体形制酷似哈萨克毡房，由四个大小相连的空间组成。最大的房间为圆形，拱顶结构，墙面光滑无饰，仅留浅龛用于放置灯盏。建筑顶部设有石碑状小型墓葬，贝克特·阿塔长兄、英勇的明德库勒巴特尔安葬于此。据传，明德库勒生前从不直呼其弟之名，始终以敬称相待。该建筑于2010年完成加固与修复。

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拖布柯特地下清真寺位于缇艮定居点东北37公里处，开凿于约10米高的白垩岩壁之上，平面为双室结构，并于2015年完成全面修缮。

友谊的见证：奥格兰德与拜萨勒

据记载，贝克特·阿塔的同龄挚友拜萨勒·穆尔扎博拉特吾勒在修建奥格兰德清真寺时提供了重要帮助，并因此获得其祝福。此后，拜萨勒如愿得子，贝克特·阿塔为其取名“蒙克斯”（意为“千人之才”）。拜萨勒亦在布扎希半岛拖布柯特地区修建清真寺，并邀请贝克特·阿塔前往。贝克特·阿塔如约而至，并在该寺主持了每日四次礼拜。

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贝克特·阿塔最终长眠之地——奥格兰德清真寺，开凿于乌斯秋尔特峭壁边缘的奥格兰德山。据民间传说，正是奥格兰德引领他来到此地。生前，贝克特·阿塔曾教导信众：“凡心怀诚意欲得我庇佑者，应先前往奥格兰德瞻仰。”如今，通往清真寺的1700米崎岖山路已铺设为石阶。清真寺位于山麓，毗邻泉水，由岩石开凿出的五个舱室组成，西侧设有米哈拉布，顶部设有采光孔。该遗址曾于1999—2001年及2020—2021年间进行大规模环境整治、结构加固及入口区域修复。

精神地标与世界遗产

这片神圣之地常年香火不断。人们相信，贝克特·阿塔不会让求助者陷入困境，呼唤其名并虔诚祈祷，便可逢凶化吉；在其开凿的清真寺内礼拜，更能感受到某种神圣的启迪。他不仅扶危济困、指引迷途、庇护弱者，因此被尊称为“皮尔·贝克特”。

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目前，奥格兰德贝克特·阿塔地下清真寺已作为“曼格斯套半岛地下清真寺群”系列提名的重要组成部分，被列入联合国教科文组织世界遗产预备名单。

贝克特·穆尔扎古勒吾勒被视为哈萨克民族的精神象征。他所开辟的道路，正持续为当代哈萨克斯坦在推动文明对话、促进文化交流及增进民族互信方面发挥着重要作用。