伊宁的温情与魅力：热情好客的民族风情让游客流连忘返

便捷的交通与双边旅游年助力往来

自2023年11月起，中哈两国互免签证政策正式生效。2024年，中国举办了“哈萨克斯坦旅游年”，而2025年则被哈萨克斯坦定为“中国旅游年”。伴随两国航线频次的增加，双向旅游正成为促进民心相通的新动力。

目前，阿拉木图—伊宁往返航班日渐密集，不少游客也选择先抵达乌鲁木齐，再乘机前往伊宁。伊宁靠近中哈边境的重要交通枢纽霍尔果斯，从哈萨克斯坦驾车或乘坐巴士前往都十分便利。

传统与现代交融的“喀赞奇”旅游街

走进当地著名的喀赞奇旅游街，色彩斑斓的房屋、手工艺店铺与民族建筑交相辉映，吸引众多游客驻足拍照。街区内生活着哈萨克、维吾尔、塔塔尔、乌兹别克、俄罗斯等多个民族的居民，他们和睦相处，共同守护着这片充满生活气息的土地。

当地居民库尔梅特江·马米江老人如今已退休，每天都在自家小院接待来自各地的客人。他自豪地说：

“这里的民族团结、民风淳朴让人倍感温暖。尤其夏季高峰时，每天能迎来近五百名游客。大家都喜欢我们的传统文化和待客之道。”

民族风情浓郁的伊宁博物馆

在喀赞奇旅游区不远处，是展示伊宁多民族文化的民族博物馆。这里陈列着哈萨克、吉尔吉斯、塔塔尔、维吾尔、蒙古等民族的传统服饰和手工艺品。游客不仅能观赏珍贵文物，还能深入了解中国境内各民族的生活习俗与文化传统。

历史悠久的陕西清真寺

建于1751年的伊宁陕西清真寺，也被称为“回族大寺”，是新疆伊犁地区最早建成的清真寺之一，如今被列为自治区级文物保护单位。寺庙占地约6000平方米，建筑风格融合了中国传统建筑与阿拉伯-伊斯兰元素，可容纳上千名信众礼拜，是研究中西建筑文化交融的重要遗迹。

音乐与多元文化交织的六星街

另一处广受游客喜爱的景点是六星街。街区内集聚了哈萨克、维吾尔、汉、回、俄罗斯等族裔居民，建筑风格中西合璧，街上分布着博物馆、民族风商铺和文化中心。

其中最具特色的，是由当地音乐家亚历山大·扎祖林创办的“手风琴博物馆”。馆内收藏了来自世界各地的上千件乐器，包括哈萨克传统乐器。扎祖林不仅是音乐家，也是多语种学者，他还组建了名为“民族团结”的乐团。乐团成员之一、哈萨克青年塔纳尔曾为来访的哈萨克代表团演唱《杜达尔艾》，赢得热烈掌声。

六星街上的居民卡比多拉·科克什一家则以多民族家庭闻名。

老人笑称：“父亲是哈萨克人，母亲是俄罗斯人，妻子是维吾尔族，弟媳是回族，我们家就是民族团结的缩影。游客来访时，我们会准备各民族的美食，用草原的热情迎接每一位客人。”

自然与宁静的那拉提草原

当地人还推荐游客前往风景秀丽的那拉提草原。无论春夏秋冬，这片草原都展现出不同的魅力。邻近的尼勒克县以优美的山水和发达的蜂蜜产业闻名，而昭苏则以良马繁育著称，被誉为“中国良驹之乡”。

对于想要远离城市喧嚣的游客来说，那拉提草原是理想的休憩之地——他们可在帐篷或毡房中体验宁静草原的生活节奏。

中哈边境的往来与友谊之桥

距离伊宁约一小时车程的霍尔果斯口岸，是中哈之间最繁忙的陆路通道之一。商贩与游客往来不绝，而伊宁与霍尔果斯间的短途旅行，也成为两地文化交流的重要组成部分。

伊犁河畔同样是当地居民休闲与摄影的热门去处。跨越伊犁河的桥梁始建于1975年，是新疆最早的现代化大桥之一，如今已成为城市地标和游客喜爱的观景点。

文化交融的缩影

如今的伊宁，既有浓郁的民族文化底蕴，也展现出开放包容的现代气息。世居中国的哈萨克侨胞的热情好客、各族居民的友善共处，以及人与自然的和谐共生，共同构成了这座边疆城市最迷人的风景。

