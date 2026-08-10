阿拜世界：“完整的人”理念如何提升民族素质

（哈萨克国际通讯社讯）阿拜读懂了哈萨克民族。他洞察民族的性格、弱点与优长，并通过自己的思想告诉人们，不应沉溺于无谓的享乐，而应懂得劳动的价值、投身事业、崇尚善行，学习“何以为人”的基本准则。如今，认识阿拜、理解阿拜，并将他的思想介绍给世界，已成为摆在哈萨克社会面前的重要课题。阿拜的精神遗产如今如何得到传播？这位思想家提出的精神理念是否已经对哈萨克社会产生影响？值此“阿拜日”之际，让我们再次走进阿拜的思想世界。

从柏林到德黑兰：阿拜遗产成为文化外交纽带

对阿拜·库南拜吾勒精神遗产的宣传与传承，早在上世纪就已逐步展开。苏联时期，阿拜的作品被翻译成多种世界语言，其诞辰纪念活动也开始以较大规模举行。

哈萨克斯坦独立后，这一进程得到延续，以阿拜命名的学校和街道不断增加。2020年，根据政府决议，8月10日被正式确定为“阿拜日”。去年，阿拜诞辰180周年纪念活动也在全国范围内广泛举行。

国际组织和世界各国同样持续关注阿拜的文化遗产。例如，阿拜诞辰150周年纪念活动曾在联合国教科文组织框架内举行；在纪念其诞辰175周年期间，阿拜作品被翻译成世界10种语言。

此外，在突厥文化国际组织（TÜRKSOY）常设理事会第37次会议上，2020年被宣布为突厥世界“阿拜·库南拜吾勒年”。

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2020年，哈萨克斯坦驻新加坡、保加利亚、埃及、巴基斯坦、匈牙利、伊朗、埃塞俄比亚、意大利等国使馆还陆续设立了阿拜中心。

与此同时，柏林、基辅、新德里、开罗、杜尚别、塔什干和阿克达什等城市设有以阿拜命名的街道，伦敦建有阿拜之家，北京设有阿拜纪念碑，德黑兰建有阿拜雕像，比什凯克则同时拥有以阿拜·库南拜吾勒命名的街道和纪念碑。

通过向世界介绍阿拜的思想遗产，不同国家和民族之间的人文交流不断深化，哈萨克斯坦在国际舞台上的文化影响力也持续提升。

阿拜作品数字化进展如何

阿拜遗产的传播和研究，首先承担在学术界肩上。

要让社会公众全面了解阿拜留下的精神财富，对其作品进行系统分析，并将这些思想与当代社会的认知方式相结合，都离不开学者的长期研究。因此，国家也制定了相关研究计划，为学界开展阿拜研究创造条件。

在研究人员参与下，此前已经出版了5卷本《阿拜学精选》、4卷本《阿拜与诗人弟子的遗产》以及3卷本《阿拜作品学术集》。

阿拜研究院还编纂了50卷本《阿拜学·精选著作》和10卷本《阿拜学文选》等出版物。

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在这一过程中，“Abai akademiyasy”门户网站具有特殊意义。

该门户是面向年轻一代传播阿拜遗产、提供有关诗人完整资料的重要学术和科普信息平台。网站集中收录了阿拜的文学、学术、政论以及书信作品。

相关资料来自阿拜研究机构、科研中心、档案馆和博物馆，并被系统转换为数字格式。此外，平台还收录了电视广播节目和纪录片等内容。

阿拜研究专家阿拉普·叶斯本别托夫认为，这一百科全书式门户网站在科研信息领域具有前所未有的意义。

“这个电子门户属于所有人。它既属于青年学者和研究人员，也属于大学生、中小学生以及普通劳动者。人们可以像与朋友交谈一样从中获取自己需要的资料，并进一步发展自己对这位伟大诗人的认识和思考。对于所有认为自己了解阿拜、认识阿拜、理解阿拜的人来说，这都是最重要的工具和百科全书。”阿拉普·叶斯本别托夫说。

近年来，将阿拜遗产转移至数字空间的工作明显加快。

阿拜作品如今正通过电子图书馆、多媒体资源、纪录片和在线课程得到广泛传播。例如，Kitap.kz、Kazneb.kz和OpenU.kz等平台经常发布与阿拜遗产有关的内容。

截至目前，哈萨克语领域已经开发了22个以阿拜创作为核心内容的社会科普数字项目，这些项目几乎全部同时被翻译为土耳其语、俄语和英语。

值得一提的是，去年年底，穆赫塔尔·阿乌埃佐夫文学与艺术研究所还建立了数字语料库。

从阿拜1909年出版的第一部作品集开始，到后来不同时期整理出版的各类学术版本，其电子版本均被纳入其中。不同年代形成的手稿、珍稀版本以及档案资料，也可以通过统一的科研数字空间进行查阅。

如何建设阿拜研究体系

目前，哈萨克斯坦境内已有多个独立科研中心从事阿拜·库南拜吾勒研究。

在阿拜诞辰175周年纪念活动前夕，即2019年，根据国家元首指示，“阿拜学院”科研机构正式成立。

自成立以来，该机构已经出版近100部有关阿拜生平和创作的科研及科普著作。

不过，尽管研究成果数量不断增加，但现在就认为阿拜精神遗产的全部内涵已经得到充分揭示，仍然为时尚早。

阿拜研究专家塞里克拜·科萨诺夫认为，要真正研究阿拜作品的思想核心，学者必须具备跨领域、综合性的知识储备，其中尤其需要文本学方面的专业经验。

“直到今天，对阿拜作品还没有进行过真正完整的文本学分析。这并不是一件容易的事情，而是一项需要付出大量时间和精力、进行极其细致研究的复杂工作。研究阿拜作品文本学的学者，应当熟练掌握东方语言，拥有阅读手稿的经验，同时还需要具备足够的诗歌鉴赏和创作能力，能够判断作品的艺术水准。只有具备这些完整知识和能力的人，才能真正承担起这一任务。”塞里克拜·科萨诺夫解释说。

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文本学在哈萨克文学研究领域仍属于发展相对较晚的学科。

塞里克拜·科萨诺夫认为，在研究阿拜作品文本方面，过去真正具备较完整能力的学者并不多，其中包括哈伊姆·穆哈梅特哈诺夫、汉哈利·苏因沙利耶夫等人。

然而，当时整个科研体系的发展水平仍然有限，同时研究人员也尚未掌握阿拜全部手稿版本。

“值得庆幸的是，现在与阿拜有关的手稿已经基本收集齐全，有需要的研究人员也可以获得它们的电子版本。对于真正希望开展研究的人而言，如今已经具备了各种条件。”塞里克拜·科萨诺夫说。

走向完善的民族

阿拜通过精神之眼所看到的真理以及经过思考形成的判断，无论面对时代变化还是新的社会现实，依然具有现实意义。

因此，将阿拜的思想遗产融入年轻一代的精神世界，已经成为社会面临的重要任务之一。

与此同时，国家价值理念中有关人格品质、人生原则和社会规范的内容，也与阿拜提出的哲学思想形成呼应。

“我们需要重新研究阿拜提出的‘完整的人’理念。我们的学者应当围绕这一方向开展新的研究。归根结底，我认为，‘完整的人’理念应当成为我们生活各领域的重要基础，无论是国家治理和教育体系，还是商业以及家庭制度，都应以此为重要价值支撑。”总统此前曾表示。

阿拜研究专家阿桑·奥马罗夫认为，“完整的人”是当代社会应当重视的一种理想价值。

如果能够系统阐释这一理念，并以年轻一代能够理解的方式进行传播，就有可能进一步提升整个民族的素质。

“在现代社会中，要成为真正意义上的‘完整的人’也许并不可能。但坚持这一理念却极其重要。为什么？因为它就像远方的一座山，又像海岸边的一座灯塔，为人们指明方向。你或许无法真正登上那座山峰，甚至可能连山脚都到不了，但无论是一个人还是整个社会，都会知道自己应该朝什么方向前进。现在正是因为缺少这样的灯塔，人类才不断四处碰壁。好战和仇恨等问题，也正是由此产生。”阿桑·奥马罗夫说。

这位学者认为，应当将“完整的人”思想纳入学校教育体系。

“把这一理念引入学校，让每一名教师都了解它，是极其必要的。要真正做到这一点，整个教师群体，也就是数以百万计的教育工作者，都应该有主动了解阿拜的意愿。国家层面甚至应提出一种严格要求——如果你不了解阿拜，也不愿意了解阿拜，那么就不能算真正的教师。现实中我们看到，不少教师甚至从未真正拿起过阿拜的著作。”阿桑·奥马罗夫说。

目前，哈萨克斯坦共有119所以阿拜命名的学校，其中多数分布在阿拉木图州、江布尔州、卡拉干达州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、突厥斯坦州和杰特苏州。

学者建议，可以首先从这些学校开始，更系统地传播阿拜·库南拜吾勒的创作和哲学思想。

总体来看，哈萨克斯坦教育部在学校教育和育人政策中已经较多使用阿拜遗产。

学校课程体系中为阿拜作品安排了专门内容。例如，在社会人文学科方向班级的《哈萨克文学》示范课程中，就设置了阿拜作品相关教学内容。

在强化哈萨克语和文学教育的“阿拜学校”中，还设有专门的“阿拜学”课程。

此外，在全国中小学生中举办“阿拜诵读”等创意赛事，也早已成为传统。

更重要的是，目前教育机构实施的“诚信公民”统一育人计划，与阿拜提出的“完整的人”理念在精神内涵上存在呼应。

例如，该计划强调勤劳与专业能力、公正与责任、团结与协作、创造力与创新精神等价值，而这些品质同样属于阿拜所描述的“完整的人”应具备的素质。

如今，在社交网络上也经常可以看到诵读阿拜诗歌的挑战活动。社会活动人士、企业家、歌手和运动员持续参与其中，为传播阿拜作品贡献力量。

这也表明，哈萨克社会对于阿拜精神遗产依然保持着现实需求，人们理解和认识阿拜思想的愿望仍在持续。