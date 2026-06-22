西哈州的生态宝藏——走进博凯奥尔达国家自然保护区

根据哈萨克斯坦共和国政府2022年5月25日颁布的法令，博凯奥尔达国家自然保护区和阿什奥泽克国家自然禁猎区正式成立。设立这一保护体系的根本目的，在于保护珍稀及特有动植物的栖息环境，特别是高鼻羚羊乌拉尔种群的重要生境；同时，保护、恢复和维持当地生物多样性、自然生态系统，以及与之相关的自然和历史文化遗迹。

Фото: gov.kz

博凯奥尔达国家自然保护区是哈萨克斯坦第七个国家级自然保护区。保护区建立在西哈州博凯奥尔达县、贾尼别克县、卡兹塔尔县和扎纳卡拉县的土地储备基础之上，总面积达343,040.1公顷。与此同时，阿什奥泽克国家自然禁猎区面积为314,504.1公顷。此外，该机构还负责管理基尔萨诺夫综合禁猎区（39,000公顷）和扎勒特尔阔勒动物学禁猎区（19,000公顷）。至此，其管辖范围内的特别保护自然区域总面积达到715,544.2公顷。

保护区主要由阿拉尔索尔和扎纳卡拉两大区域组成。

这些保护区域位于东欧平原东南部及里海低地西北部。从地貌特征来看，这里是一片整体向南缓缓倾斜的广阔平原，局部地区分布着微地貌及较为罕见的浅洼地。南部地势尤为平坦，辽阔的平原间点缀着坡度和缓的低洼地带和底部宽阔的凹陷地形；北部则海拔相对较高，长期受到春季融雪径流的侵蚀作用，形成了多条规模较大的沟壑，如塔尔勒甘塞沟、阔恩尔塞沟等，其中部分地段终年积水。

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保护区内的土壤类型丰富且结构复杂，主要由栗钙土、深色栗钙土和棕色土壤组成。低洼地区广泛分布着盐渍土和盐碱地，沙质区域则以棕色沙土为主。北部地区多为与草原及半荒漠植被相对应的栗钙土，而越往南，则越多出现与半荒漠和荒漠植被相适应的浅棕色土壤。

这里的水文系统相对较弱，河谷发育并不明显，多为无流河道或季节性径流。区域内主要的水文资源与卡姆斯特-萨马拉湖泊系统密切相关，而在这些特别保护自然区域范围内，并没有常年流淌的河流。

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保护区内的草原植被群落具有典型的半荒漠亚带特征，植物种类丰富。这里生长着大量旱生丛生草本植物，如萨氏针茅、瓦氏羊茅和沙漠冰草，也分布着勒氏蒿、小花蒿、碱蓬等旱生灌木。与此同时，受复杂地质条件和土壤类型影响，区内还形成了广泛分布的盐生植物群落。

科学调查显示，保护区已记录高等植物117种，隶属85个属、25个科，其中有4种植物被列入哈萨克斯坦《红皮书》，分别是施伦克郁金香、比伯斯坦郁金香、二花郁金香以及费舍尔鸟乳花。

根据科学论证，保护区及禁猎区内共栖息着31种哺乳动物，其中包括被国际自然保护联盟列入濒危状态的物种，另有1种被列入哈萨克斯坦《红皮书》。此外，这里还分布着68种鸟类，其中10种属于国家重点保护物种；已记录的爬行动物有8种，其中4种被列入《红皮书》。

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除了丰富的自然资源，博凯奥尔达国家自然保护区还保存着大量珍贵的历史文化遗迹。其中包括阿依达尔勒Ⅰ—Ⅲ、阿克阿德尔Ⅰ—Ⅶ、贾勒帕克巴斯Ⅰ—Ⅱ、阿阔巴Ⅰ—Ⅱ、博尔斯Ⅰ—Ⅱ、贾克斯拜Ⅲ、Ⅷ、ⅩⅣ、ⅩⅥ、扎克尔Ⅰ—Ⅶ、塔特肯Ⅰ—Ⅴ、铁戈斯西尔Ⅰ、Ⅳ—Ⅴ等古墓群，以及吉格尔古墓、卡拉敖包Ⅰ—Ⅱ古墓和萨拉勒津古墓等重要历史遗存。

目前，保护区已经制定并批准了两条生态旅游线路的发展规划。未来，还将分阶段完善相关基础设施建设，为游客提供更加便利和丰富的生态旅游体验。

博凯奥尔达国家自然保护区，不只是广袤草原上随风摇曳的灰蒿原野，也不仅是与清风低语的沙丘和湖泊。这里是赛加羚羊奔跑繁衍的家园，是自然与历史交织共存的净土。岁月流转，草原依旧，它守护着生命，也守护着伟大草原绵延不息的气息，将这份珍贵的自然遗产留给未来的一代又一代人。