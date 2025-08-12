《托卡耶夫总统的外交》首发仪式在阿斯塔纳举行

据作者介绍，《托卡耶夫总统的外交》专著全面分析了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫作为国家元首的外交政策方向。

专著重点关注其外交的三大原则，以及如何使国家外交政策适应当代全球挑战。这些挑战包括阿富汗和乌克兰危机、气候变化，以及其他议程上的国际问题。

此外，本书还特别关注邻国政策、区域一体化，以及与世界主要大国俄罗斯、中国、美国和欧盟的互动。另有一章专门探讨哈萨克斯坦在联合国、上合组织、集体安全条约组织和亚信会议等国际组织中的作用。

Фото: Дәулет Ізтілеуов/Kazinform

专著清晰地展现了哈萨克斯坦致力于建设性对话、利益平衡，以及在地缘政治不稳定的背景下加强全球稳定的决心。

- 这是国内政治领域科学家的共同努力。这项工作有几个目标，首先是世界安全，包括地缘政治格局的变化。随着外交政策趋势的变化，哈萨克斯坦的政策必须能够适应。我们外交政策的主要原则是多维度。 维持30年来的多维度外交方针非常困难，因为世界正在发生诸多变化，地缘政治局势瞬息万变。国际组织正在转变其活动方式。基于此，对哈萨克斯坦的外交政策进行了分析。 -哈萨克斯坦战略研究所副所长阿鲁阿·卓勒德巴丽娜说。

Фото: Дәулет Ізтілеуов/Kazinform

据她介绍，这本书涵盖的内容远不止国家外交政策。

- 过去5到10年，我们看到外交政策对国内政策有着巨大的影响。国家的国内政治体系必须对外交政策因素保持敏感。政治改革不仅针对国家本身，也基于外交政策。 本书阐述了国内政策与外交政策之间的关系。第三，外交政策离不开经济，因此本书对经济学家也颇有裨益，因为经济问题在谈判过程中总是会被提及。如果国家间关系顺利，也会对经济产生重大影响。 -她说。

据悉，本出版物面向国际关系领域的专家、政治学家以及所有对哈萨克斯坦在不断变化的世界中的战略方向感兴趣的读者。

Фото: Дәулет Ізтілеуов/Kazinform

Фото: Дәулет Ізтілеуов/Kazinform

【编译：小穆】