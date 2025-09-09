彼得罗巴甫尔伊斯兰文化博物馆展出百余年前古兰经

—这串赞珠共有99颗，与真主的99个尊名相对应。它是由一位来自巴甫洛达尔的排爆专家捐赠的。他在伊拉克巴格达执行任务时，在一座清真寺的废墟下发现了这串赞珠。清真寺的伊玛目十分高兴，将其作为礼物送给了他。这串赞珠上刻有《雅辛章》。过去，人们常将古兰经的章节刻在树皮、皮革或陶土上。尤其是《雅辛章》，常被用来净化住宅、驱除疾病与恶意。-穆拉特·埃米尔詹诺夫补充说。