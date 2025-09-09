18:46, 09 9月 2025 | GMT +5
彼得罗巴甫尔伊斯兰文化博物馆展出百余年前古兰经
（哈萨克国际通讯社讯）彼得罗巴甫尔伊斯兰文化博物馆正在举办一场特别展览，展出了一批印刷于一个多世纪前的古兰经。
参观者在展览中可以欣赏到20多本古兰经及其他珍贵文物。
—此次展览由阿布赉汗官邸博物馆伊斯兰文化分馆承办。今年是该博物馆开放的第二年。在此期间，我们已收集到30多本古兰经。今天展出的，是其中最古老的一些，并向参观者进行介绍。-阿布赉汗官邸博物馆副馆长埃塞姆古丽·克德别科娃介绍说。
其中一本古兰经已有134年历史，尽管纸页泛黄，但依然保存完好，价值不减。
—古兰经有四种主要印刷版本，分别是阿拉伯版、巴基斯坦版、土耳其版和鞑靼版。目前，我们馆藏有鞑靼版的第一版，这本珍藏本印于1881年。古兰经的意义在各版本中并无差别。这些古兰经都是市民无偿捐赠的，他们把家族传承的古兰经捐给博物馆，我们将其公开展出，并定期诵读。-伊斯兰文化博物馆馆长穆拉特·埃米尔詹诺夫说。
展览中还展出了1893年、1910年和1907年版本的古兰经，以及一串19世纪用陶土制成的赞珠。
—这串赞珠共有99颗，与真主的99个尊名相对应。它是由一位来自巴甫洛达尔的排爆专家捐赠的。他在伊拉克巴格达执行任务时，在一座清真寺的废墟下发现了这串赞珠。清真寺的伊玛目十分高兴，将其作为礼物送给了他。这串赞珠上刻有《雅辛章》。过去，人们常将古兰经的章节刻在树皮、皮革或陶土上。尤其是《雅辛章》，常被用来净化住宅、驱除疾病与恶意。-穆拉特·埃米尔詹诺夫补充说。
展览中还展出了在金帐汗国时期克孜勒奥巴古墓群中出土的文物。
彼得罗巴甫尔伊斯兰文化博物馆于2023年秋季开放。馆舍本身也有悠久历史，它建于1857年，最初为清真寺，后来曾被当地工厂用作仓库。
【编译：阿遥】