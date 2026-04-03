哈萨克斯坦推进国际公路运输便利化 跨境电子许可再扩容

哈萨克斯坦方面，由哈萨克斯坦交通部汽车运输与运输监管委员会副主席哈尼·萨帕尔加利耶维奇·萨尔马耶夫作专题发言。

会上指出，发展过境运输潜力和推进基础设施现代化，仍是哈萨克斯坦当前交通运输领域的重点方向。近年来，随着区域物流联系持续加强，哈萨克斯坦在国际公路运输体系中的作用不断上升。

据介绍，目前哈萨克斯坦已在与42个国家签署的政府间协议框架下开展运输合作。其中，与32个国家实行许可制度；同时，哈方还与部分国家建立了双边和过境运输免许可机制，以进一步便利跨境货运往来。

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从行业发展数据来看，哈萨克斯坦国际公路运输呈现明显增长态势。过去五年间，哈萨克斯坦进出口运输总量增长近一倍，由590万吨增至1150万吨；本国承运商市场份额也由31%提升至51%。 这表明，哈萨克斯坦本土运输企业在国际货运市场中的竞争力和参与度正持续增强。

在数字化改革方面，哈方介绍称，自2024年起，哈萨克斯坦已开始与中国和乌兹别克斯坦实施电子许可单制度。根据计划，2026年这一机制还将进一步推广至阿塞拜疆、格鲁吉亚和吉尔吉斯斯坦，以提升跨境运输审批效率，减少行政成本。

与会各方普遍认为，当前运输与物流行业正处于深度转型阶段，数字化建设、供应链稳定性以及提升跨境运输效率已成为行业发展的核心议题。与此同时，如何在欧亚经济联盟框架下推动形成统一运输空间、为企业创造更加便利的发展环境、减少制度性障碍，也成为会议关注的重点。

会议指出，在当前区域物流格局持续调整的背景下，国际公路运输依然是保障运输灵活性和可达性的关键环节。而欧亚经济联盟在推动区域交通互联互通、提升运输便利化水平方面，正发挥越来越重要的协调和制度支撑作用。

【编译：达娜】