哈萨克斯坦首位女院士：奈拉·巴扎诺娃的科学人生

（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦科学发展史上，有一些科学家不仅推动了一个学科领域的发展，也突破了时代赋予女性的诸多限制。奈拉·奥拉兹古尔克兹·巴扎诺娃（Нәйлә Оразғұлқызы Базанова）便是其中具有代表性的人物。她是哈萨克斯坦乃至中亚地区首位女院士，也是哈萨克女性中首位生物学博士，并创建了哈萨克斯坦农业动物生理学科学学派。今天，让我们一起走近这位杰出科学家的人生与科研历程。

奈拉·巴扎诺娃1911年11月11日出生于如今的吉尔吉斯斯坦首都比什凯克。她后来走上科学研究道路，与家庭环境特别是父亲奥拉兹古尔·巴扎诺夫（Оразғұл Базанов）的影响密不可分。

奥拉兹古尔·巴扎诺夫是哈萨克早期兽医专业人才之一，1898年毕业于喀山兽医学院，此后长期在七河地区从事兽医工作，将一生投入畜牧业和兽医学领域。

童年时期，奈拉经常观察父亲照料牲畜、为患病动物进行治疗。面对女儿提出的问题，父亲也会向她解释动物机体的特点。这份萌生于童年的兴趣，后来逐渐成为她终身从事的事业。

1929年，奈拉·巴扎诺娃考入阿拉木图畜牧兽医学院，1932年毕业后留校工作，以助教身份开始科研和教学工作。此后，她从普通教师逐步成长为副教授、教授和系主任。她曾领导的生理学系所形成的科研传统，如今仍在哈萨克国立农业研究大学得到延续。

20世纪30年代，女性接受高等教育并以科学研究作为职业仍较为少见，但巴扎诺娃并未因此中断自己的科研道路。

1936年，她获得生物学副博士学位，随后开始深入研究农业动物生理学。早期研究主要涉及反刍动物消化系统中的微生物过程，以及血液循环和呼吸系统随年龄变化的特点。

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在研究中，巴扎诺娃并未将动物机体视为一个已经形成且一成不变的系统，而是将其视为一个从出生开始逐渐发育，并不断适应外部环境和饲养条件的复杂生命系统。

1945年，巴扎诺娃完成关于农业动物血液循环和呼吸调节系统在个体发育过程中形成机制的博士论文答辩，成为哈萨克女性中首位生物学博士。

1946年，她获得教授职称。同年，哈萨克苏维埃社会主义共和国科学院成立，巴扎诺娃当选科学院首批通讯院士。

1951年，她当选哈萨克苏维埃社会主义共和国科学院院士，由此成为哈萨克斯坦乃至整个中亚地区首位女院士。

巴扎诺娃的研究不仅涉及基础生理学，也与农业生产实践密切结合。

青贮饲料技术便是其应用研究的重要方向之一。她和同事研究了在制作青贮饲料过程中使用丙酸菌的效果。研究发现，使用相关细菌发酵剂有助于饲料正常发酵、保存营养成分并提高青贮饲料质量。

这一领域的研究成果后来被系统总结在有关“丙酸菌在青贮饲料制作和农业动物饲养中的应用”等科研成果中。

1948年至1951年，巴扎诺娃担任哈萨克苏维埃社会主义共和国科学院实验生物学研究所负责人。

1951年起，她担任科学院生物和医学科学部院士秘书，参与组织和推动共和国生物学及医学研究工作。

1966年，巴扎诺娃出任人与动物生理学研究所所长。此后，她领导该研究所长达20年。1986年以后，她继续担任研究所名誉所长和科学顾问。

在她的领导下，研究所围绕消化、血液和淋巴循环、泌乳、神经系统、新陈代谢以及机体对外部环境的适应等方向开展研究。

除了确定和发展科研方向，巴扎诺娃还十分重视青年科研人才培养。经过长期积累，哈萨克斯坦逐渐形成了独立的农业动物生理学科学学派。她培养的学生后来活跃于生物学、兽医学和畜牧业研究领域，并在科研机构和高等院校继续从事科研与教学工作。

巴扎诺娃还参与编写高等院校教材。由她独立或参与编写的农业动物生理学著作和科研文集陆续出版，其中较为知名的是《农业动物生理学》。

该教材系统介绍了血液系统、呼吸、消化、新陈代谢、泌乳、生殖、神经系统以及动物适应外部环境等主要生理过程，并经过多次修订再版。

巴扎诺娃科研工作的一个重要特点，是将复杂的生理学现象与农业生产实际相结合。她的研究不仅着眼于认识动物机体运行规律，也服务于科学饲养、动物管理和提高畜牧业生产效率。

除科研和教育工作外，巴扎诺娃还积极参与社会政治活动。

1946年至1962年，她先后当选苏联最高苏维埃第二、三、四、五届代表，并在第五届任期内担任苏联最高苏维埃联盟院副主席。

她还参与苏联及哈萨克斯坦相关和平组织的工作，并曾领导哈萨克和平保卫委员会。

社会活动并没有使巴扎诺娃远离科研。相反，这使她能够在更广泛的层面推动科研人才培养、科研机构发展以及女性参与教育和科学研究等议题。

巴扎诺娃的丈夫法兹尔·穆哈梅德加利耶夫（Фазыл Мұхамедғалиев）同样是一位知名科学家和院士，也是农业科学领域的重要学者，主要研究畜牧业、生物技术和动物繁殖生理学。他们的子女后来也选择了科学研究道路。

凭借在科学和社会领域作出的贡献，巴扎诺娃先后获得列宁勋章、十月革命勋章、劳动红旗勋章，并两次获得“荣誉勋章”。1960年，她被授予“哈萨克苏维埃社会主义共和国功勋科学工作者”称号。

1993年1月10日，奈拉·巴扎诺娃在阿拉木图逝世。

在80余年的人生中，她有近60年投身科学研究、教育和科研人才培养。从农业动物生理学研究，到科研机构建设，再到一代又一代青年科学家的成长，她留下的影响并未随着生命的结束而停止。

2024年，哈萨克斯坦总统直属国家科学院设立以奈拉·巴扎诺娃命名的专项奖项，面向全国优秀女性科学家，旨在表彰取得科学发现、为应用研究作出重要贡献并取得突出科研成果的女性研究人员。

这一奖项于2025年首次颁发。2026年举行第二届评选，共有来自不同科学领域的66名女性研究人员获奖。以巴扎诺娃名字命名的奖项每年颁发，也让她的人生经历继续成为当代女性科研工作者的榜样。

2024年，哈萨克国立农业研究大学还将所属院系之一更名为“奈拉·巴扎诺娃动物生物学系”。如今，学生们在这里学习动物生理学、解剖学、生物化学、细胞生物学以及兽医学等课程。

从20世纪30年代进入科研领域，到成为哈萨克斯坦和中亚首位女院士，再到建立农业动物生理学科学学派，奈拉·巴扎诺娃走过的道路，不仅记录着一位科学家的个人成长，也成为哈萨克斯坦女性进入高等教育和科学研究领域历史进程中的重要一页。