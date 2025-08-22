哈萨克斯坦的石油产业如何焕发新生？

产能提升与新市场拓展

规划文件明确了石油加工和石油化工领域的重点任务，拟投入巨额资金用于基础设施现代化、扩大出口潜力以及引进可持续技术。这将有助于巩固哈萨克斯坦在中亚和南亚市场的地位。

根据规划，哈萨克斯坦计划将加工能力提升一倍以上，从目前的每年1800万吨增至3900万吨。能源部表示，这一目标将通过对现有炼油厂的现代化改造以及新建石油化工综合设施来实现。

Фото из личного архива Аскара Исмаилова

石油与天然气专家、PACE Analytics公司董事阿斯卡尔·斯马伊洛夫指出，完成主要的加工任务后，哈萨克斯坦不仅能够满足国内市场需求，还将具备拓展出口的条件。

—哈萨克斯坦计划将石油加工量提高近一倍，并将加工深度提升至94%，达到世界先进水平。这将首先确保国内完全自给，同时也为扩大出口创造条件。如果一切顺利，还将带来新的就业岗位。-他说。

目前，哈萨克斯坦的石油加工深度在85%至89%之间。

石油加工战略的重点

• 全面保障国内市场高质量石油产品供应，预计随着城市化和工业发展，消费量每年将增长1.5%至2%；

• 加强对中国、印度和中亚国家的出口，力争到2040年出口占比提升至30%；

• 推动石油天然气化工新产业链，包括聚合物和化肥生产，吸引高达50亿美元投资；

• 通过深加工和新增就业，提高石油产业在GDP中的占比；

• 对炼油厂实施现代化改造，并引入K6+环保标准；

• 完善监管体系和人才储备，加强与国际公司技术合作。

哈萨克斯坦的石油加工战略还与应对全球挑战密切相关，尤其是亚洲对石油产品不断增长的需求。国际能源署数据显示，到2050年，全球对石油及其产品的需求仍将持续上升，这主要源于亚洲发展中国家人口和汽车保有量的增加。

Фото: Kazinform

“欧亚监测”分析研究中心主任阿勒别克·塔吉巴耶夫认为，这份发展规划不仅是一份行业文件，更是哈萨克斯坦工业政策的战略纲领。它为投资者提供了长期而稳定的“游戏规则”，为生产现代化和技术升级创造了条件。

—增强加工能力意味着我们能更深入地利用资源，减少对进口的依赖，增强经济稳定性。这将引发“连锁效应”，带动机械制造、物流等相关行业发展。明确而长远的战略方向，也将巩固哈萨克斯坦在欧亚市场的地位，尤其是在多边经济合作中，那些重视稳定供应和高品质产品的国家将更加看重我们。在这种意义上，石油加工业不仅是一个行业，更是推动国家经济潜力成倍增长的重要支点。-塔吉巴耶夫指出。

出口目标提升至30%

规划提出，到2040年出口占比要提高到30%。专家认为，这一目标虽雄心勃勃，但并非遥不可及。哈萨克斯坦的优势在于：地处欧亚交通枢纽，拥有雄厚的资源储备，并可借助连接欧亚经济联盟、中国和波斯湾国家的运输线路。

—要实现这一目标，就必须不断推进炼油厂现代化，重点是提高加工深度和满足环保标准，从而增强国际市场竞争力。-塔吉巴耶夫强调。

他补充说，发展出口基础设施同样关键，包括扩建里海港口和贯通东西方的铁路干线。

斯马伊洛夫也表示，新的战略有望改变国内需求与外部市场之间的平衡。

—规划的重点在于扩建和新建炼油厂，以满足国内需求。完成后，大约30%的产量将可出口至乌兹别克斯坦、中国、印度和巴基斯坦等快速增长的市场。-他说。

哈萨克斯坦已经具备出口汽油和柴油的经验，在国家政策支持下，出口有望成为稳定的收入来源。

吸引投资

规划指出，凭借300亿桶的石油储量，哈萨克斯坦在吸引外国投资和拓展国际合作方面前景广阔。

能源部认为，在全球能源转型的背景下，这一战略将使哈萨克斯坦由单纯的原材料出口国转变为高附加值加工的区域领导者，从而降低对国际油价波动的依赖。

Фото: afk.kz

会成为“原材料帝国”吗？

目前的资源规划主要侧重于大型油田。斯马伊洛夫指出，这些油田大多处于产品分成协议（PSA）之下，而一些能够保障炼油厂满负荷运转的成熟油田却未获得优先地位。

—例如，田吉兹油田在2033年之后将如何续约仍不确定，而卡沙甘项目的PSA将持续到2041年。根据协议，该油田的全部产量都用于出口。我认为能源部必须重视这方面的问题，否则，扩大石油加工的努力可能会失去意义，国家的燃料能源体系也会陷入停滞。-他说。

经济影响

专家们认为，如果规划得以落实，其经济影响将十分明显：不仅会带来GDP增长和投资，还将促进新兴产业发展，为国内市场提供更清洁、更高质量的石油产品。

此外，在国际框架下签订长期合同，也将进一步稳固哈萨克斯坦在全球市场的地位。长远来看，这不仅意味着出口的扩大，更将塑造哈萨克斯坦作为一个稳定、可信赖、技术先进的合作伙伴形象，其国际声誉将建立在可预测性和高标准之上。

能源部透露，这一战略将从今年启动，首先将在部分炼油厂推行数字化试点项目。

【编译：阿遥】