“阿斯塔纳”车队车手夺得环意大利自行车赛赛段冠军

本赛段全长142公里，起点位于佩斯图姆（Paestum），终点设在那不勒斯（Napoli）。现年31岁的巴莱里尼在最后一个弯道前精准抢位，并在距离终点约250米处率先发起冲刺，最终以3小时19分30秒的成绩率先冲线。

这也是巴莱里尼职业生涯首次在“三大环赛”（Grand Tour）赛段中夺冠。比利时车手亚斯珀·斯图伊文（Jasper Stuyven）和法国车手保罗·马涅（Paul Magnier，Soudal Quick-Step车队）分列第二、第三位。

比赛最后阶段因雨天导致路面湿滑，在终点前最后一个弯道处发生多人摔车事故。XDS Astana Team车队冲刺手马泰奥·马卢切利（Matteo Malucelli）也卷入其中，不过并未造成严重后果。

赛后，巴莱里尼表示，原本全队的计划是帮助马卢切利争夺冲刺冠军，但比赛形势在最后时刻突然发生变化。

“进入最后一个弯道时，我左侧的车手发生摔车，而我幸运地从内线穿了过去。随后我听到无线电里有人喊‘冲！冲！’，我想应该是马卢切利。当时我已经全力冲刺，并希望能够守住领先优势直到终点。最终真的成功了，这种感觉难以置信。”他说。

巴莱里尼还表示，自己每年参加环意大利赛时都梦想能够赢下一个赛段，如今终于实现目标。

“整个车队目前状态都非常好，气氛也非常团结。大家始终为了同一个目标努力，相互支持。因此，我最想感谢的是我的队友们，无论是今天的比赛还是整个第一周，大家都表现得非常出色。”他说。

目前，在总成绩榜方面，巴林胜利车队（Bahrain Victorious）的葡萄牙车手阿方索·尤拉里奥（Afonso Eulálio）暂居榜首，而XDS Astana Team车队的意大利车手克里斯蒂安·斯卡罗尼（Christian Scaroni）排名第三。与此同时，哈萨克斯坦车队暂列车队总成绩第一位。

值得一提的是，这已经是XDS Astana Team在本届环意大利赛中的第二个赛段冠军。此前，托马斯·席尔瓦（Thomas Silva）曾夺得第二赛段冠军，并连续两天身披象征总成绩领先者的“粉衫”。在此前结束的第五赛段中，他还获得第三名。