纳乌鲁兹节的深层意涵：被遗忘的仪式与文化记忆

目前，纳乌鲁兹节在我国已成为法定节假日。自2009年起，官方规定放假3天，而各地的民间庆祝活动通常会持续整整一个月。围绕这一拥有数千年历史的节日中那些曾经存在、但如今逐渐淡出大众视野的传统习俗，本社专门采访了相关领域的专家。

劳动与宽容的节日

语言学副博士、副教授博拉特·阔尔甘别克认为，纳乌鲁兹是与人类文明相伴而生的节日。作为一个极其古老的节日，随着时间推移，难免有部分习俗被淡忘，有些甚至已难以考证其原貌，但仍有一些为人所知、却在当代鲜少施行的仪式。

—例如，古时人们会在纳乌鲁兹节焚烧旧衣服和破旧物品。这寓意着“让所有厄运随旧物离去，在新的一年开启新生活”。作为更新的象征，妇女们会织造新衣、编织新地毯。此外，播种传统也极具代表性，因为这本质上是一个歌颂劳动的节日，-他介绍道。

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此外，当时还有“储水不留空器”的习俗。

—现在有些研究者将其解释为“祈求丰收与富足”，但我认为其内涵更为深远。器皿蓄满水，是因为在这一时刻，水本身被视为获得净化、焕发生机。类似这样为大众所知、但当下几乎不再实践的仪式还有很多，-阔尔甘别克说。

同时，宽恕也是这一节日的核心特征之一。在纳乌鲁兹期间，曾有隔阂或矛盾的人们会相互谅解、重归于好，因为这同样是一个倡导宽容与和解的节日。

在纳乌鲁兹节，人们只说吉祥之语，互致美好祝愿，且往往以诗歌形式表达。人们既敬重这一天，也对其神圣性心存敬畏，担心不慎之言会一语成谶，影响他人的命运。

—我们了解这些纳乌鲁兹仪式，因此不能说它们已经失传。但在具体实践中，由于未能真正领会其内在含义，人们往往流于形式。此外，纳乌鲁兹节还有诸多禁忌，例如忌恶语伤人、忌行不善之事、不宜远行等，-这位学者总结道。

历史文献中的纳乌鲁兹记录

历史学博士、教授马赫萨特·阿勒佩斯别斯指出，纳乌鲁兹自古以来便是备受推崇的民间节日。他提到，奥马尔·海亚姆曾在11世纪撰写《纳乌鲁兹书》，其中详细记载了突厥君主如何组织庆典。相关记述显示，这一节日曾与政治生活和国家传统紧密相连。例如，在纳乌鲁兹节期间，君主会向民众赐礼，而民众也会向君主献礼。

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—在中古时期的塞尔柱突厥帝国，统治者在纳乌鲁兹节会获赠黄金、大麦、宝剑、戒指、弓箭、良驹和猎鹰。这些礼品的象征意义，与匈奴—突厥时代关于可汗权力的认知密切相关：统治者受天命眷顾、依天意登临王位，其地位神圣不可侵犯，-他解释道。

正因如此，人们会向君主献上最为尊贵的礼物：以黄金象征宝贵，以良驹代表力量，以大麦寓意丰饶，以猎鹰象征勇武，以戒指象征权力。

—与此同时，统治者也会通过分发赏赐、施以恩惠来表达对民众的关怀。这体现了统治阶层与普通民众之间的良性互动与双向联系。海亚姆的著作对此有生动描绘，-阿勒佩斯别斯总结道。

“六杆秋千”：是仪式而非游戏

文化研究者赛热克·叶尔哈里认为，纳乌鲁兹节中蕴含着许多尚未被大众充分认识的民族价值，其中最具代表性的便是“六杆秋千”。

—苏联时期的民族志研究曾将其归类为传统游戏。但如果是游戏，理应有明确规则，而“六杆秋千”并不存在此类规则。因此，它并非游戏，而是一种关于昼夜平分的象征性仪式。秋千一端坐着少女，另一端坐着青年男子，分别象征月亮与太阳。通过两人的往复摆动，呈现出宇宙的和谐与平衡。这种仪式在哈萨克人中保存得最为完整，-这位专家说。

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此外，通过研究发现，有关哈萨克民族饮食文化的文献资料也十分丰富。

—哈萨克饮食文化构建了一种三层结构的世界观模型。我们复原了一种名为“纳万”的食品陈列架来展示这一理念。这三层分别象征上、中、下三界。例如，在传统观念中，肉类称为“红”，乳制品称为“白”，蔬果称为“青”。在“纳万”架上，三层分别摆放这些食物，并在周围铺撒包尔萨克。在哈萨克餐桌上，包尔萨克通常不装入器皿，而是随意摆放，因为它象征阳光与光明，-叶尔哈里介绍道。

如何“开辟泉眼”

作家、哈萨克斯坦作家协会成员贾迪·沙肯表示，在纳乌鲁兹节期间，还有一项如今已较为少见的习俗，即“开辟泉眼”。

—如果从字面理解，这当然是指清理泉源，使地下水重新涌出。然而，我们中许多人尚未真正理解其深层含义——那就是对意识、人生道路以及信仰本源的探寻。这一习俗承载着先辈传递给后人的智慧与榜样力量，具有深刻的哲学意涵，-这位作家说。

在纳乌鲁兹节期间，植树造林、保持环境整洁、向年轻一代传授智慧箴言等诸多具有教育意义的行为，都可以纳入“开辟泉眼”这一传统之中。正如泉水汇入江河湖海并最终流向大洋，这一习俗所承载的纳乌鲁兹精神，也将代代延续。

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哈萨克民族的内在精神世界自古以来便与自然息息相通。例如，在古代突厥时期，人们便依据自身的世界观来庆祝纳乌鲁兹节。

—举一个简单的例子：在那个时代，人们习惯穿着无跟、无铁掌、由柔软皮革制成的鞋子。这是为什么？因为若穿硬底鞋骑马，会磨伤马腹；行走于土地上，则会损伤草木。“不忍伤一草一木，不愿损众生万物”，正是这种世界观支撑着相关传统。这也体现了我们与自然和谐共生的真实状态，-沙肯总结道。

【编译：阿遥】