“哈通社镜头记录的哈萨克斯坦历史”照片展在阿斯塔纳举行

展览呈现了独一无二的照片档案，以及该社记者从20世纪30年代至今报道社会和国家生活重要事件的独家照片。其中一些照片从未在任何地方发表过。它们被视为国家历史转折点的珍贵纪念。

摄影展由六个部分组成：1928-1959年哈萨克斯坦及第二次世界大战时期；1960-1985年的大型建设项目、城市和地区的经济发展；阿拉木图和阿斯塔纳过去40年的历史；另有一个单独的区域专门展示社会文化变革。民众还可以观赏为国家发展做出贡献的杰出哈萨克斯坦人的肖像。

- 摄影展将展现哈萨克斯坦人民经历的集体化和工业化的艰辛、第二次世界大战、战后生活、开发新土地、参与“世纪建设”、见证独立曙光的生活。-哈通社执行董事纳哈什别克·阿勒丹说。

MEGA Silk Way 购物中心总监库阿特·阿基姆巴耶夫强调了该摄影展的重要性。

- 独特的照片让您深入了解我们国家的历史，讲述无名英雄、事件和真相的独家影像。其中包括描绘阿拉木图和阿斯塔纳标志性建筑——它们已成为哈萨克斯坦的象征是如何诞生的。比如，很多人不知道MEGA Silk Way购物中心建成之前这里是什么样子。MEGA购物中心改变了全国各大城市的面貌，并带动了许多地区的发展。-他说。

本次摄影展共展出188幅摄影作品。

【编译：小穆】