乌克兰谈判取得重大进展：普京与美国特使会晤后三方工作组即将于阿布扎比启动

塔斯社援引俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫的话报道称，此次会谈持续约四小时，内容充实、坦诚且富有建设性。

乌沙科夫表示，此次会晤聚焦乌克兰局势政治解决进程，双方达成共识：俄美乌三方安全问题工作组首次会议将于1月23日在阿布扎比（阿联酋）举行。俄方代表团由俄罗斯武装力量总参谋部情报总局局长伊戈尔·科斯秋科夫率领，国防部领导层代表也将参与，代表团将于近期启程。

此外，双方还就加沙问题、“和平委员会”涉及格陵兰议题以及双边关系发展等议题交换意见，并同意保持密切沟通渠道。

乌沙科夫强调，此次会晤是普京与维特科夫的第七次面对面会晤，上一次为2025年12月2日，同样有库什纳参加，持续五小时。普京已向俄方代表团下达具体指示，要求充分考虑本次会谈成果推进后续工作。

此前，乌克兰总统泽连斯基已宣布俄乌美三方谈判将在阿布扎比举行。此轮密集外交接触显示各方正加速寻求乌克兰危机政治解决方案，国际社会对谈判前景保持高度关注。

【编译：木合塔尔·木拉提】