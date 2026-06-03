巴库-第比利斯-卡尔斯铁路完成升级 助力“中间走廊”大幅提升过境运力

出席仪式的有格鲁吉亚总理伊拉克利·科巴希泽、阿塞拜疆数字发展和交通部部长拉沙德·纳比耶夫、格鲁吉亚经济与可持续发展部部长玛丽亚姆·克维里什维利，以及土耳其交通与基础设施部长阿卜杜勒卡迪尔·乌拉奥卢。此外，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦代表也出席了活动。

据格鲁吉亚经济与可持续发展部介绍，巴库–第比利斯–卡尔斯铁路是阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其共同实施的战略项目，旨在加强欧亚之间的交通连接。作为升级改造核心工程，全长180公里的马拉布达至卡尔察希区段得到全面更新，其中153公里进行了旧线翻修，另有27公里新建铁路采用了欧洲标准。

该项目预计全面达产后，年货物运输能力将从当前的100万吨达到500万吨。这将大幅提升"中间走廊"的过境货物量，进一步强化该地区作为欧亚大陆核心物流枢纽的地位。

在全球贸易链条重构、中欧过境运输量持续攀升，以及跨里海国际运输路线作用日益凸显的背景下，巴库–第比利斯–卡尔斯铁路线路的战略意义显著增长。

专家认为，升级路段投入使用将加速集装箱运输，减轻替代路线的物流压力，并拓宽中亚与南高加索国家的出口及过境潜力。该升级后的主干线将进一步缩短过境运输时间，目前从中国西安至欧盟边境的货运时长已缩短至13至14天，相较于海运更高效，较之空运则更具成本优势。

此前已有消息指出，阿塞拜疆与格鲁吉亚在中断六年之久后，已重启铁路运输合作。今年年初，双方还启动了格鲁吉亚波季港与巴库之间的集装箱班列运行。