巴库-第比利斯-卡尔斯铁路完成升级 助力“中间走廊”大幅提升过境运力
（哈萨克国际通讯社讯）据哈通社驻巴库记者报道，当地时间6月2日，巴库–第比利斯–卡尔斯铁路升级改造路段投运仪式在格鲁吉亚阿哈尔卡拉基市铁路物流综合体举行。
出席仪式的有格鲁吉亚总理伊拉克利·科巴希泽、阿塞拜疆数字发展和交通部部长拉沙德·纳比耶夫、格鲁吉亚经济与可持续发展部部长玛丽亚姆·克维里什维利，以及土耳其交通与基础设施部长阿卜杜勒卡迪尔·乌拉奥卢。此外，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦代表也出席了活动。
据格鲁吉亚经济与可持续发展部介绍，巴库–第比利斯–卡尔斯铁路是阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其共同实施的战略项目，旨在加强欧亚之间的交通连接。作为升级改造核心工程，全长180公里的马拉布达至卡尔察希区段得到全面更新，其中153公里进行了旧线翻修，另有27公里新建铁路采用了欧洲标准。
该项目预计全面达产后，年货物运输能力将从当前的100万吨达到500万吨。这将大幅提升"中间走廊"的过境货物量，进一步强化该地区作为欧亚大陆核心物流枢纽的地位。
在全球贸易链条重构、中欧过境运输量持续攀升，以及跨里海国际运输路线作用日益凸显的背景下，巴库–第比利斯–卡尔斯铁路线路的战略意义显著增长。
专家认为，升级路段投入使用将加速集装箱运输，减轻替代路线的物流压力，并拓宽中亚与南高加索国家的出口及过境潜力。该升级后的主干线将进一步缩短过境运输时间，目前从中国西安至欧盟边境的货运时长已缩短至13至14天，相较于海运更高效，较之空运则更具成本优势。
此前已有消息指出，阿塞拜疆与格鲁吉亚在中断六年之久后，已重启铁路运输合作。今年年初，双方还启动了格鲁吉亚波季港与巴库之间的集装箱班列运行。