“哈达德”项目落地哈萨克斯坦 猎隼重归大自然

此次放归活动在哈萨克斯坦阿勒腾耶米勒国家自然公园境内举行。该地点的选定基于严格的生态与科学评估标准，包括自然环境的适宜性、开阔栖息地的面积、猎物资源的充足程度，以及其作为猎鹰繁殖季节天然栖息地的地理优势。

放归现场汇集了来自沙特和哈萨克斯坦的多位官员及专家。沙特猎鹰俱乐部副主席艾哈迈德·哈巴比在致辞中表示，针对猎鹰，特别是被列为濒危物种的猎隼所面临的生存挑战，俱乐部启动了“哈达德”项目。该项目通过在沙特境内放归山地游隼与地中海隼，并在境外关键栖息地放归猎隼与游隼，旨在提升猎鹰种群的可持续性，并支持相关生态保护工作。

Фото: Saudi Falcons Club

哈巴比还强调了沙特与哈萨克斯坦相关机构之间合作的重要性。他指出，面对猎鹰在自然界中的生存压力，“哈达德”项目提供了以科学为基础的解决方案，通过将猎鹰重新送回自然栖息地，助力生态平衡恢复，推动濒危隼类的可持续发展。

科尔布拉克县县长扎纳特·朱尼苏别阔夫在发言中对沙特方面表示感谢。他指出，在阿勒腾耶米勒保护区放归猎鹰，为这片天空重新注入了生机，也为防止物种灭绝提供了重要支持，这是献给子孙后代的一份珍贵礼物。

哈萨克斯坦是猎隼最重要的原产地之一。此次在哈境内实施的放归行动，是沙特推动猎鹰保护、参与全球濒危物种保护努力的重要组成部分。

Фото: Saudi Falcons Club

【编译：阿遥】