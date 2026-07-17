“星舰”第13次试飞因发动机故障取消

据报道，美国东部时间16日下午6时45分，SpaceX开启了90分钟的发射窗口期，但短短几分钟后，该公司便在直播中宣布当日发射任务取消。

马斯克在社交媒体发帖称：“部分发动机未能启动，系统随即触发了自动中止发射程序。”他随后在另一篇帖子中补充道：“为了确保试飞顺利，我们将拆下并更换两台发动机。最有可能的发射时间是下周初。”

SpaceX股价在盘后交易中下跌超过3%，进一步跌破135美元的发行价，该股已连续五天下跌。

报道称，这是自SpaceX在2026年6月轰动一时的首次公开募股以来，“星舰”火箭的首次试飞。

5月22日，“星舰”实施了第12次试飞。试飞期间，火箭第一级“超级重型”助推器未能完成返航制动燃烧，随后以非受控状态坠入墨西哥湾。

“星舰”火箭总长约120米，直径约9米，由两部分组成，第一级是长约70米的“超级重型”助推器，第二级是“星舰”飞船。该火箭的设计目标是将人和货物送至地球轨道、月球乃至火星。