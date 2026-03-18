纳乌鲁兹庆典亮点：“游牧艺术”国际手工艺节在阿拉木图开幕

此次盛会汇聚了来自全国各地的手工艺大师。他们不仅展示了精美绝伦的作品，还现场传授古老技艺的要领。观众有机会近距离学习毡制工艺、纺车捻线、拼布艺术、陶艺制作及珠宝加工，并接触到如“熏烟绘法”等较为罕见的传统技法。

Фото: Александр Павский / Kazinform

来自克孜勒奥尔达州的若扎·玉森巴耶娃详细介绍了哈萨克挂毯的种类及其编织特点。

—哈萨克挂毯主要分为平织和栽绒两种。我从十岁起便开始编织，对这两类技法都有所涉猎。从技术角度看，平织挂毯与戈贝兰壁毯十分相似，常常难以区分。其基底由棉线制成，纹样则以染色羊毛线织就。编织一条长2.5米至4.5米的挂毯通常需要约两个月时间，需耗用约15至16公斤图案线和5公斤棉线，-玉森巴耶娃介绍道。

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据她介绍，工作进度还取决于纤维的粗细：线材较粗时制作速度较快，线材较细则耗时更长。

在展览现场，来自塔拉兹的艺人们演示了毡制的干法和湿法工艺。据手工艺者介绍，干毡法相对简单：只需按照图案堆叠毛纤维，并用特制针具反复穿刺即可。通过这一方式，可以制作从服装、包袋到地毯、玩具等各类制品。

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相比之下，湿毡法更依赖团队协作。劳珊·伊曼阿勒强调了哈萨克人民对这一工艺的特殊敬重。

—毡制过程中会使用精梳毛和长纤维羊毛。我们先用长纤维毛铺底，再在其上覆盖一层被称为Taldyrma的特制毛层，纹饰便是在这层材料上裁切而成。目前我们正在创作草原纹样微缩展，部分羊毛采用藏红花染色，底层则使用洋葱皮等天然染料。这里全部使用纯天然原材料，-她介绍道。

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她补充称，在古代，哈萨克人以厚毡覆盖毡房，用薄毡制作服饰；毡房地面铺设彩色毡毯，墙壁则悬挂带有刺绣的挂毡。

节庆期间，设计师中心成员阿依特贾玛勒·图尔森别克克兹开设了哈萨克传统钩针绣课程，向观众展示如何使用羊毛线、丝线及合成纤维在织物上勾勒纹样。

—钩针绣是民族手工艺的无价瑰宝。为了不让这门艺术失传，我长期举办大师课培养年轻人。我学生的作品甚至远销海外。最重要的是让这门手艺焕发新的生命力。手工刺绣所呈现的艺术美感，是机器刺绣难以替代的，-她动情地表示。

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来自塔拉兹的艺人古丽米拉·托哈巴耶娃向观众介绍了纺锤技艺。她解释说，纺锤是将羊毛捻制成线的重要工具。

—我很高兴能够继承祖辈的手艺。这个纺锤是我婆婆传给我的，她以92岁高龄离世，我一直坚守着她的嘱托与事业。她生前正是用这个纺锤捻线，制作出各种生活用品，-托哈巴耶娃说道。

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本次节庆由哈萨克斯坦国家博物馆、阿拉木图市旅游局及民族设计师协会共同发起，并首次举办。

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活动的一大亮点是集中展示了荣膺“世界手工艺城市”称号的城市特色：塔拉兹以毡制工艺见长，突厥斯坦以陶艺闻名，而阿拉木图则以精湛的珠宝加工技艺脱颖而出。

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组织方表示，活动的核心目标是在现代语境中推动民族遗产的复兴，并在国际层面积极推广游牧文化。

【编译：阿遥】