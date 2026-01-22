观点：副总统职位将为哈萨克斯坦带来什么？

政治学者博里汗·努尔穆哈梅德（Бөріхан Нұрмұхамед）指出，副总统将作为总统团队的重要组成部分，在总统授权范围内履行职责，从而显著提升治理体系的适应能力。他强调，副总统的主要功能之一是加强总统与议会之间的制度性联系。

“随着议会作用增强，立法权与总统权之间的互动将变得至关重要。副总统将确保这一互动保持系统性与高效性。”博里汗表示。

在对外关系领域，这一职位同样具有独特价值。

“副总统可代表国家出席国际论坛与谈判，从而有效释放总统时间，提升国家国际活跃度。他不是替代总统，而是总统的全权代表。”专家强调。

从制度层面看，副总统的设立将使权力层级更加清晰透明。

“许多非正式影响中心的出现，正是因为权责划分不够明确。副总统职位的法定地位将使治理过程更加公开、可预测。”博里汗分析道。

他同时指出，这一职位不会削弱总统权威，而是进一步完善总统制框架。

国家历史研究所所长、政治学博士、副教授努尔别克·普瑟尔曼诺夫（Нұрбек Пұсырманов）则将这一改革视为总统制模式的演进。

“近五年来的改革进程表明，国家正逐步从‘超级总统制’向更均衡的模式过渡。引入副总统有助于增强总统权力的集体性特征，从而提升公民对制度的信任。”他表示。

专家认为，这一变化本质上是“从个人化权力向制度化治理”的转型。历史上，哈萨克斯坦宪法第94条第2款曾保留副总统相关条款，尽管该职位在1996年被废除，但规范从未被删除。这次重启表明，恢复该职位的时机已经成熟。

在权力交接方面，副总统将发挥关键稳定作用。

“若总统提前离职，由议会议长接管可能引发逻辑矛盾——总统选举与议会选举结果可能产生对立势力。副总统作为权力连续性的法定代表，能够有效避免此类风险，同时接管部分原国家顾问与参议院主席的职能。”努尔别克分析。

国际经验也证明了这一职位的有效性。美国副总统机制多次平稳应对危机；土耳其通过该职位强化总统垂直领导；拉美国家则借助副总统实现政治稳定。近期委内瑞拉的案例同样显示，在尼古拉斯·马杜罗总统面临动荡时，副总统德尔西·罗德里格斯依据宪法临时履行国家元首职责，避免了行政体系全面瘫痪。

哈萨克斯坦曾在1991—1996年间设立副总统职位，由叶里克·阿桑巴耶夫担任，主要负责过渡期合法性保障与代表职能，并未形成平行权力中心，因此在1996年被顺利废除。专家认为，时隔30年重新引入这一职位，恰恰反映了国家政治体系的成熟与发展。

第五届国家库鲁尔泰会议上，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫宣布的这一系列改革，旨在构建更加稳定、高效、符合时代要求的国家治理架构。副总统职位的设立，将为哈萨克斯坦在复杂国际环境中实现权力平稳过渡、提升治理效能提供重要制度保障。

【编译：木合塔尔·木拉提】