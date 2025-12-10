卡林评点阅读现状：需让年轻人走出社交媒体，走向书籍

卡林就《青年阿拉什》报纸刊登的一篇有关国民阅读水平的文章发表了评论。他指出，文中提出的问题确实非常重要。

—最近看到《青年阿拉什》报纸上一篇题为《不喜阅读的社会：隐藏在虚假统计背后的真相》的文章。出版商钦吉斯·穆汗、作家兼出版商阿尔曼·阿勒明别特以及图书馆工作人员阿依多斯·别克图尔松参与了讨论。他们提出的问题确实十分紧迫。-他写道。

卡林表示，引导年轻人摆脱社交媒体的过度影响，培养阅读兴趣，是全社会共同的责任。他引用国家元首的话——“若想成为思想进步的民族，最直接途径就是阅读”，并强调国家无法强制任何人阅读，但必须营造必要的条件。

—国家不能强迫任何人阅读。国家的任务是创造前提条件：出版满足读者需求的书籍，翻译优秀的国外作品，提供便利的阅读环境，宣传并鼓励教育与阅读。-他说。

卡林指出，近年来，国家在推动阅读方面开展了一系列工作。每年4月23日被确定为国家图书日，并推出了“儿童图书馆”“图书——祖先的遗训”等项目。

—我们公布了每位哈萨克斯坦公民应阅读的100本书清单。阿拉木图部分图书馆已改为24小时运营。此外，根据总统的构想，一座全天候开放的现代化图书馆建设工作即将启动。目前，全国公共图书馆藏有超过7200万份文献，仅今年就新增1,029,568种出版物。电子资源数量超过220万份，在线阅读平台也在积极运转。-他写道。

卡林强调，尽管国家层面已做出大量努力，但眼下更重要的任务，是在全社会激发对阅读的兴趣，并形成一个能够起到示范作用的读者群体。

【编译：阿遥】