    14:13, 12 二月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦地质资料数字化完成97.5% 预计2026年底全面收官

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦正加快推进地质信息数字化进程。目前，全国地质资料数字化比例已达97.5%，相关工作计划于2026年底全面完成。

    Қазақстанда геологиялық деректерді жасанды интеллект көмегімен цифрландыру бойынша ауқымды жоба жүзеге асырылып жатыр
    Фото: ortcom.kz

    该项目是在国家元首关于提升国土资源勘查水平、增强投资吸引力、保障地质数据公开透明等指示框架下实施的国家级计划。其目标在于系统整理地质信息，并构建现代化数字平台。

    地质资料数字化（扫描）为引入人工智能等先进数字分析工具奠定基础，同时有助于提升政府、投资者及专业群体获取地质数据的透明度和便利性。

    截至目前，共有66,180份二级地质报告完成结构化处理，其第一卷内容已通过地下资源利用统一门户向社会开放。相关用户无需前往地质档案馆，即可在线免费查阅资料概览部分。

    二级地质报告的扫描工作自2000年代初期启动。

    总体而言，全国已完成约470万份资料的数字化，占原始地质信息总量的97.5%。其中：

    • 2023—2024年完成272.86万份；

    • 2025年完成196.92万份。

    目前，地质档案馆保存的优先级原始资料总量约为500万份，资料形式包括纸质文档、图形附件、磁带及数据卡带等。

    根据计划，地质资料数字化（扫描）工作将于2026年底全部完成，实现档案材料100%覆盖。

    分析认为，全面数字化将有助于提高矿产资源勘查效率，优化资源管理体系，并进一步提升哈萨克斯坦在矿业投资领域的透明度和国际竞争力。

    【编译：达娜】

