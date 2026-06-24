哈萨克斯坦第四座炼油厂项目启动可研工作 法国企业参与编制方案

（哈萨克国际通讯社讯）“萨姆鲁克-卡泽纳”国家福利基金日前在布鲁塞尔与法国Technip Energies公司旗下Genesis公司签署合作协议。根据协议，双方将为哈萨克斯坦第四座炼油厂建设项目编制技术经济可行性研究（FEED/可研）文件。

据了解，哈萨克斯坦合作伙伴参与组建的合资企业TKJV也将参与项目准备工作。

根据初步规划，新炼油厂设计年加工能力将达到1000万吨。

作为对比，目前哈萨克斯坦两大炼油厂——Pavlodar Oil Refinery和PetroKazakhstan Oil Products的年加工能力均约为600万吨。

项目建成后，将主要利用Kashagan Oil Field和Tengiz Oil Field开采的原油，以及通过输油管道输送的混合原油作为加工原料。

按照计划，项目勘察及研究工作将持续至2026年底。

“萨姆鲁克-卡泽纳”国家福利基金董事会主席努尔兰·扎库波夫（Нұрлан Жақыпов）表示，只有在技术经济可行性研究全部完成并对各项风险进行全面评估后，才会就炼油厂建设作出最终投资决定。

值得一提的是，Technip Energies在哈萨克斯坦油气领域拥有丰富经验。该公司曾参与巴甫洛达尔炼油厂和奇姆肯特炼油厂现代化升级项目，同时还参与了Karachaganak Field开发项目以及QazaqGaz负责实施的卡沙甘天然气处理厂项目。

目前，哈萨克斯坦第四座大型炼油厂的具体选址尚未公布。

据了解，哈萨克斯坦现阶段规模最大的炼油厂位于奇姆肯特市。