第二届国际法律案例大赛在阿斯塔纳成功举行

此次活动是在国家元首宣布的“数字化和人工智能年”框架下举办。以“未来法律”为主题的竞赛汇聚了来自阿塞拜疆、德国、格鲁吉亚、加拿大、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、中国、马来西亚、乌兹别克斯坦、俄罗斯、罗马尼亚、印度和斯里兰卡等13个国家高校的23支队伍。

竞赛期间，学生们探讨了新技术对法律体系、法律原则、伦理和人权的影响。

- 在马赫萨特·纳尔科巴耶夫大学（MNU），我们坚信，未来属于那些勇于创新、敢于提问、敢于引领的人。在为期两天的国际法律马拉松MaxUP竞赛中，参赛者们用他们的创意、解决方案和突破常规的思维方式，展现了法律的未来正由他们塑造。我们生活在一个法律与科技共同发展的时代。在这个新现实中，仅仅了解法律是不够的，你还需要准备好重新理解它。-大学董事会主席塔勒哈特·纳尔科巴耶夫说。

Фото: MNU

“Lex Fantastica”辩论赛第一阶段在阿斯塔纳国际金融中心法院举行。辩论中，学生们就以下议题展开辩论：超行星所有者的责任及其作为特定国家替代方案的考量；虚拟资产的监管和虚拟现实中产权的保护；人工智能拒绝担任法官的合法性，以及限制其在虚拟现实中停留时间的合法性。比赛的决赛和总决赛在莫斯科国立大学举行。

决赛选手们就自动驾驶汽车的应用、合成内容以及经济领域人工智能规范的制定等议题发表了各自的看法。为了确保评审的公正性，参赛者在发言过程中并未透露其国籍或就读院校。

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各团队的提案由司法部、科学部和高等教育部副部长、最高法院法官、知名律师事务所合伙人、国际公司、发展机构以及外交和教育界代表进行评估。

- MNU是首个提出人工智能合法化监管框架问题的大学。最引人注目的是，来自不同国家的众多团队齐聚一堂，共同探讨解决此类问题。目前，哈萨克斯坦已通过人工智能法。鉴于此类事件，我们可以重新审视现行法律，并制定新的规范，用于完善或改进相关监管法规。-科学和高等教育部副部长迪娜拉·谢格洛娃说。

活动组织者指出，大学教授将把从参与者处收集到的所有提案正式整理成监管政策文件，供国家监管程序使用。

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根据比赛结果，哈萨克斯坦国立大学（Al-Farabi Kazakh National University）、马赫萨特·纳尔科巴耶夫大学（Maqsut Narikbayev University）和俄罗斯乌拉尔国立法律大学（V. F. Yakovlev Ural State Law University）的代表队在俄语组别中名列前茅；而在英语组别中，马来亚大学（University of Malaya）、罗马尼亚-美国大学（Romanian-American University）和加拿大麦吉尔大学（McGill University）的学生代表队表现最佳。最终，马来西亚最负盛名的高等学府——马来亚大学的代表队荣获冠军。

- 这类竞赛对世界青年来说意义重大。本次法律领域的案例非常引人入胜。起初，我们并不确定其可行性，但听了发言者的阐述后，我们开始思考，将人工智能技术引入法律体系确实需要新的监管机制。如今，法律体系往往滞后，年轻一代必须为未来提出创新性的解决方案。-麦吉尔大学学生说。

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据悉，本次比赛的总奖金超过500万坚戈。比赛由阿布扎比国际金融中心法院、哈萨克斯坦律师协会法律顾问分会和国际律师事务所贝克·麦坚时律师事务所支持举办。此外，哈萨克斯坦开发银行、Unicase律师事务所、KP Disputes律师事务所、Turkenov Consulting咨询公司以及律师Rena Kerimova也为比赛提供了支持。

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【编译：小穆】