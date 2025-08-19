哈萨克斯坦公布第二季度经常账户收支情况

经常账户是国家国际收支的一部分，反映了商品、服务及投资收益在国内与世界其他地区之间的流动。若为顺差，意味着国家收入大于支出；若为逆差，则表明支出超过收入。

第二季度，哈萨克斯坦外贸顺差仅28亿美元，远低于2024年同期的52亿美元以及2025年第一季度的49亿美元。

出口总额为223亿美元，同比下降6.7%。主要原因在于燃料和能源行业受冲击：原油出口量下降，加之全球原油价格走低，平均每桶价格仅68美元，而去年同期为85美元。

进口则同比增长4.3%，达到195亿美元。增长动力来自国内需求旺盛以及大型基础设施项目的实施，尤其是化工产品和矿产类产品的采购显著增加。

在金融账户方面，资本净流出达17亿美元，高于去年同期的13亿美元。这主要源于直接投资减少了11亿美元，以及部分大型油气项目的收尾。

本季度坚戈兑美元平均汇率为513.7，受到出口收入下降和进口增长的双重压力。分析人士预测，2025年全年经常账户赤字可能扩大至GDP的3.8%，但也不排除出现更温和走势的可能性。

【编译：达娜】