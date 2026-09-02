统计：第二季度全国平均工资升至44.86万坚戈

同期，中位数工资为316152坚戈。也就是说，第二季度一半受雇人员的工资低于这一水平，另一半则高于这一水平。

数据显示，平均工资与中位数工资之间相差约13.24万坚戈。这也表明，部分高收入群体对全国平均工资水平产生了较为明显的拉动作用。

从行业来看，采矿业、金融和保险业以及信息通信业的工资水平仍处于较高水平。

与此同时，部分社会服务和服务业的工资水平仍明显低于全国平均水平，不同行业之间的薪酬差距依然较为显著。

从同比情况看，哈萨克斯坦名义工资继续保持增长。不过，工资以坚戈计价的上涨并不意味着居民实际购买力同步提高。

实际收入水平还受到通货膨胀影响。如果物价涨幅高于工资增幅，居民实际收入的增长幅度将低于名义工资增幅。

哈萨克斯坦国家统计局指出，工资统计采用税费及其他强制性扣款前的应计工资数据，统计范围涵盖纳入相关调查的企业和机构员工。

与平均工资相比，中位数工资受少数高收入群体影响较小，因此更能反映多数劳动者的实际收入水平。