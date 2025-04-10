第二届亚洲哈萨克人大会在韩国举行 汇聚五国200余名代表

此次大会由哈萨克斯坦驻韩国大使馆、哈萨克斯坦同胞（Otandastar）基金会以及首尔“Qazaq Nomad Korea”哈萨克侨团联合主办，会议地点设在韩国外国语大学全球化校区。

大会的主要目标是加强哈萨克斯坦与亚洲国家哈萨克族群体之间的文化联系，推动多边经济合作。

开幕式上，哈萨克斯坦驻韩国大使努尔哈里·阿热斯坦诺夫指出，近年来哈韩两国投资合作不断深化。2024年，韩国在哈萨克斯坦外国投资者中排名第三，投资总额达12亿美元。目前，在哈开展业务的韩国资本企业已达876家，双方在创新与基础设施领域已启动多个重大合作项目。

他还表示，哈韩之间的交通联系日益便利，目前每周有13趟直飞航班运行。两国人员往来也在持续增长——2024年共有40,180名韩国游客访问哈萨克斯坦，同比增加12%；同时，有53,224名哈萨克斯坦公民赴韩旅游，同比增长8%。

同胞基金会总裁达尼亚尔·卡德罗夫在发言中指出，举办第二届亚洲哈萨克人大会具有重要意义。大会不仅象征着分布在不同国家的哈萨克族群体之间的团结与认同感，也为语言传承、传统文化弘扬、经验交流和对话提供了宝贵平台。他强调，这类活动有助于构建一个文化一体化空间，让海外哈萨克族群体更深入地融入祖籍国的发展，增强国家与民族的凝聚力。

大会期间最具亮点的活动之一，是由哈萨克斯坦驻韩大使馆首次组织的韩籍大学生哈萨克语演讲比赛，7位学生进入了决赛。最终，二年级学生李素英凭借流畅自然的哈萨克语表达荣获第一名，并获得了往返哈萨克斯坦的机票以及阿拉木图或阿斯塔纳“Pana”酒店两晚住宿券，这将是她首次访问哈萨克斯坦。四年级学生孙元镇获得第二名，奖品为一枚金制工艺首饰；三年级学生郑载宪获得第三名，获得一把传统哈萨克乐器——冬不拉。

大会第二天，参会人员共同庆祝了纳乌鲁兹节，活动包括文艺演出、传统舞蹈与游戏展示，以及哈萨克民族服饰、手工艺品和美食展览等环节，现场气氛热烈祥和。

此次大会不仅深化了文化理解，也强化了各地哈萨克社群之间的联系，成为促进哈萨克斯坦与亚洲邻国建立长期合作的重要平台。

Фото: Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

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【编译：达娜】