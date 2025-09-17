总统向第二届《阿尔泰是突厥人的起源地-突厥文明形成的历史》国际研讨会致贺信

总统贺信全文如下：

尊敬的与会者！

我衷心祝贺大家召开这次致力于研究突厥文明起源这一非常重要的主题的科学研讨会！

国际科学界已经对这个享有盛誉的论坛给予了高度关注，该论坛汇集了来自世界各国的顶尖科学家和研究人员，是一次独特的聚会，通过阿尔泰问题交流意见，并分享有关突厥世界的信息，而阿尔泰问题在世界文明史上是一个独特的地理和历史现象。

阿尔泰自古以来就是所有突厥民族的黄金摇篮，需要从当今世界科学的高度对其进行深入研究。这种全面的研究对于建立大规模的国际对话至关重要，以加强所有在传奇的阿尔泰山谷中生长的突厥民族的文化融合。

阿尔泰山脉坐落在哈萨克斯坦、俄罗斯、中国和蒙古国四国交界处。正因如此，我最近在天津举行的上海合作组织峰会上提议启动“跨阿尔泰对话”。此举将有助于加强科学、人文和经济合作，造福我们各国。

俄罗斯为世界突厥学研究的发展做出了宝贵贡献。俄罗斯科学家在这一重要科学领域的前沿研究，在考古学、民族学、语言学、钱币学，以及其他与突厥国家历史直接相关的领域，堪称世界科学的一大成就。他们的工作也被视为当代世界团结、互助与互动的有效工具。

在我国的倡议下，国际突厥学院于2010年在阿斯塔纳成立。该机构已成为一个独特的中心，它调动突厥语国家和其他国家的知名专家的科学潜力，为了一个共同的目标而努力。

我们高度重视拓展与阿尔泰区域各国的科学和教育合作。哈萨克斯坦著名大学的专门院系和研究所正在顺利运作。一支由杰出科学家组成的国际团队正在为即将出版的《哈萨克斯坦学术史》第二卷撰写稿件。该书还将涵盖突厥学领域的最新进展。

我们齐心协力，为弘扬突厥民族的历史和文化做了大量工作。然而，我们仍有许多工作要做。我们需要系统化地整理我们对突厥世界的认知，以便将其传承给子孙后代。

我相信此次研讨会将带来富有成果的讨论和新的思路。我也相信，会议将确定共同研究与拓展突厥文明范围相关的重要问题的科学工作方向。

预祝研讨会圆满成功，祝各位来宾工作顺利、生活幸福！