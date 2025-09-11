第二届哈阿旅游论坛在库巴举行 联手拓展旅游版图

为期三天的活动吸引了哈萨克斯坦驻阿塞拜疆大使阿里穆·巴耶勒、库巴市国民议会议员阿里巴拉·马哈拉姆扎德、阿塞拜疆国家旅游局代表、社会活动家以及两国56家旅游公司的代表参加。

阿里穆·巴耶勒在致辞中指出，两国之间的游客流量正在稳步增长。

—在所有来自中亚地区前往阿塞拜疆的游客中，哈萨克斯坦游客约占一半。在赴阿塞拜疆的外国游客排名中，哈萨克斯坦位列第六，仅次于俄罗斯、土耳其、印度、伊朗和格鲁吉亚。巴库的独特魅力、优美的自然风光、文化与语言上的亲近感，以及直航航班的便利，都深深吸引着哈萨克斯坦游客。-他说。

他特别强调，在哈萨克斯坦阿拉湖湖畔建设疗养综合设施的重要性，认为这一项目将吸引哈萨克斯坦和阿塞拜疆两国的投资，其落成将成为两国旅游合作中的重要里程碑。

阿里巴拉·马哈拉姆扎德也在发言中指出，应进一步增加游客流量，不仅要吸引哈萨克斯坦游客赴阿塞拜疆旅游，同样也要鼓励阿塞拜疆游客前往哈萨克斯坦。他表示，旅游业在增进两国人民友谊、加深对彼此文化和传统的理解方面具有关键意义。

阿塞拜疆国家旅游局、两国旅游公司以及阿斯塔纳航空公司代表在论坛上举行了推介会，介绍了新的旅游产品、线路和目的地，重点展示了哈萨克斯坦和阿塞拜疆的自然风光、文化遗产和历史名胜。

论坛期间还举行了企业对企业（B2B）交流会，并组织了实地考察活动，向哈萨克斯坦嘉宾展示库巴地区的旅游潜力。

此次论坛再次表明，两国在拓展旅游合作方面有着高度共识，也为推动游客互访、打造新的合作项目提供了机遇，从而进一步提升哈萨克斯坦和阿塞拜疆作为区域旅游目的地的吸引力。

【编译：阿遥】