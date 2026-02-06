第二届“中亚+美国”商业论坛在比什凯克举行 中亚国家与美国深化经贸合作

在论坛发言中，叶尔赛因·纳加斯帕耶夫表示，哈萨克斯坦愿同工商界及各方利益相关者开展开放、务实的合作，持续改善投资环境，加强制度机制建设，推动实现可持续、互利共赢的发展成果。

论坛期间，他还与美国总统南亚和中亚事务特别代表塞尔吉奥·戈尔举行会晤，双方就工业领域和投资合作的双边及区域前景进行了深入交流。

据了解，本届论坛吸引了中亚国家及美国的政府官员和企业代表广泛参与，议题涵盖金融与银行业、关键矿产资源、农业、交通与物流、旅游、电商以及信息技术等多个领域，旨在探讨深化经济合作的具体路径并形成务实建议。

Фото: Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі

塞尔吉奥·戈尔在致辞中指出，中亚地区是美国重点关注的区域之一，“B5+1”机制已成为推动双方合作的重要平台。美国希望进一步扩大在中亚地区的经济参与和技术合作，与区域国家共同推动高质量发展。

叶尔赛因·纳加斯帕耶夫强调，当前中亚在全球经济版图中的地位不断提升，本届论坛不仅是对话交流的平台，更是促进经济增长、吸引投资和推动技术现代化的实践工具。他指出，中亚正逐步形成相互联通的经济空间，贸易往来持续扩大，物流通道不断完善，企业界也开始将该地区视为统一而广阔的市场。

吉尔吉斯共和国部长内阁第一副主席丹尼亚尔·阿曼格尔季耶夫在会上表示，中亚正发展成为一个稳定、开放、充满活力的投资与技术合作区域。“B5+1”模式是落实2025年中亚—美国领导人峰会成果的重要实践平台，应通过具体项目和伙伴关系推动合作落地。

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

此外，Eurasia Group AG首席运营官谢尔盖·格洛克介绍称，近年来美国与中亚国家之间的合作持续升温。该公司是约翰迪尔在哈萨克斯坦的官方经销商，并已与Agromashholding KZ股份公司签署战略协议，在哈萨克斯坦建设总投资达25亿美元的农业机械装配厂。目前相关产品已实现本地化生产，并正研究向吉尔吉斯斯坦出口的可能性。

他说，“B5+1”平台为巩固和扩大此类合作成果提供了重要支持，也有助于提升哈萨克斯坦工业产品的出口潜力。

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

本届论坛为期两天。与会各方期待，通过政府与私营部门的持续对话，形成更新的合作议程，进一步优化商业和投资环境，推动中亚国家与美国经贸关系迈上新台阶。

【编译：木合塔尔·木拉提】