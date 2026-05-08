“库鲁尔泰”地位法草案获得议会两院联席会议一读通过

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦议会两院联席会议8日一读通过《关于哈萨克斯坦共和国库鲁尔泰及其代表地位》的宪法法律草案。根据草案，未来“库鲁尔泰”（Құрылтай）将作为国家最高代表机构，成为现行议会体系的法律继承者。

草案的核心目标，是确立单院制“库鲁尔泰”的宪法与法律基础。

议会下院议员阿伊多斯·萨雷姆在发言中表示，“库鲁尔泰”在哈萨克民族历史中具有特殊意义，自古以来便是人民直接参与国家重大事务决策的重要平台。

他指出，在哈萨克汗国时期，《哈斯穆汗光明之路》《哈斯穆汗古法》以及托列汗《七项法典》等重要制度，均曾在库鲁尔泰会议上讨论通过。

“今天，我们结合国家历史传统，决定在国家治理体系中重新引入‘库鲁尔泰’这一概念，以取代‘议会’名称。但现代库鲁尔泰并非历史机构的简单复原，而是承担立法职能的现代代表机构。”他说。

145名代表组成单院制机构

根据草案，库鲁尔泰将由145名代表组成，采取比例选举制产生，任期5年。

草案指出，当前不少欧洲国家也正逐步向单院制议会模式靠拢，其目的在于提升立法透明度和政治责任。

文件同时明确了库鲁尔泰在国家权力体系中的地位、组织结构、组建程序以及职权范围。其主要权限包括通过法律、参与国家机关组建以及实施议会监督。

此外，草案还规定了库鲁尔泰的组织形式，包括会议、听证会和“政府时间”等机制，并设立主席、执行局、委员会和专门委员会等机构。

库鲁尔泰主席将设三名副手

议会下院议员凯拉特·巴拉比耶夫介绍称，该法律草案共12章、60条，部分内容是在现行《议会及其代表地位法》《议会委员会和专门委员会法》以及议会两院议事规则基础上制定。

根据草案，库鲁尔泰主席将由全体代表多数票选举产生，并设三名副主席。

与此同时，草案还赋予库鲁尔泰更多国家事务参与权限，包括批准副总统、总理、宪法法院法官、中央选举委员会委员以及最高审计院成员任命等。

此外，库鲁尔泰还将获得根据总统提名选举最高法院法官的权限。

政府问责与议员纪律机制被写入草案

草案还进一步明确了库鲁尔泰与政府之间的互动机制，包括：

就政府成员任命与库鲁尔泰进行协商；

政府成员定期汇报工作；

总理在库鲁尔泰会议上报告政府工作；

明确对政府提出不信任投票的程序。

在议员行为规范方面，草案提出建立“议员道德委员会”，作为库鲁尔泰主席下属咨询机构，负责审议违反议员道德规范的情况并提出处分建议。

此外，草案还规定，“哈萨克斯坦人民委员会”将获得立法倡议权。涉及国家预算的议员提案，政府须在3个月内给出正式意见。

根据草案内容，如法律正式生效，现行《哈萨克斯坦共和国议会及其代表地位法》以及《哈萨克斯坦共和国议会委员会和专门委员会法》将同时废止。

【编译：木合塔尔·木拉提】