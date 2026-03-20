《阿拉套市特殊地位法》草案一读通过

根据国家元首2025年国情咨文及关于发展阿拉套市的相关法令，政府制定了这部宪法性法案。该法案以国家元首确立的发展思路和原则为核心，旨在为阿拉套市实现快速、可持续发展创造必要条件。

据政府副总理哈纳特·波兹姆巴耶夫介绍，自阿拉套市启动筹建以来，投资者持续看好其发展潜力。

目前，首批44个投资项目已基本成型，总投资额达1.8万亿坚戈，预计将创造约3万个就业岗位。这为将该市打造成为科学、旅游、医疗及创新中心奠定了基础。

波兹姆巴耶夫表示，与此同时，为分阶段完善城市基础设施，政府已批准《2030年前发展规划》。根据国际专家预测，若既定目标顺利实现，到2050年，阿拉套市地区生产总值（GRP）有望达到500亿美元。

根据法案，阿拉套市将建立覆盖核心商业领域的特殊法律制度。由此，该市将成为引入新型管理模式与技术解决方案的现代化监管平台，在此试行并验证的有效机制，未来有望推广至全国其他地区。阿拉套市不仅计划提供税收优惠，还将构建涵盖商业监管、招商引资及投资争议解决机制在内的完整制度体系。

—阿拉套市的管理体系——“阿拉套市管理局”将作为一个以战略发展为导向的新型政府机构设立。其发展方向由一个由总理领导的委员会确定，行政执行工作由首席执行官负责。该委员会负责制定城市核心战略决策并审批相关行政法规，而市马斯利哈特（地方议会）与市政府则负责统筹社会、市政及公共事务，-波兹姆巴耶夫介绍道。

阿拉套市管理局将作为国家预算体系中的独立行政主体运行。其预算将在国家预算框架内按照“区块预算”原则编制，主要用于基础设施建设及长期项目支持。项目遴选及资金配置程序将由上述委员会统一核准。

此外，该市地方预算将主要用于保障社会事业和日常行政支出。在实现财政自给之前，原则上不得将该市预算资金划转至其他预算科目。

据了解，阿拉套市的土地关系将通过特殊法律机制进行调节监管。同时，城市建设将从起步阶段即遵循“数字优先”原则，核心公共服务将以数字化方式运行。为推动创新技术应用，阿拉套市还将为通信、数字网络、人工智能、机器人系统及自动驾驶运输等领域设立试验性法律制度。

【编译：阿遥】