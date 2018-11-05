"Digital Bridg"国际创新论坛今日在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/11月5日 -- "Digital Bridg"国际创新论坛5日在阿斯塔纳拉开帷幕。

"Digital Bridg"国际创新论坛是今年在哈萨克斯坦举行的大型活动事件。参与论坛的各代表将在这一对话平台讨论数字化领域最新趋势，并分享优秀经验和商业模式。



据了解，论坛吸引IT领域国际代表人士、技术领域知名人物、企业家、技术企业领导人以及多个国家政府部门代表、数字化领域专业人士及风险投资商等参与。





消息称，国际创新论坛框架下，来自国内外的50多名代表预计将发表演讲。其中包括，Startup Genome总裁简•弗朗索瓦•戈捷、Hyperloop Transportation总经理德克•阿尔伯恩、新创学院导师兼顾问、新创领域畅销书创作者鲍勃•多夫等人。



论坛框架下，预计将举行题为"关于数字经济发展全球趋势的对话"的全体会议。政府总理萨金塔耶夫、俄罗斯数字发展、通信和大众传媒部部长康斯坦丁•纳斯科夫等人将出席。





据悉，与会各代表论坛期间还将讨论全球市场数字业务趋势中哈萨克斯坦的潜力。与此同时，会中还将向哈萨克斯坦数字化领域优秀项目颁发Digital Bridge Awards奖项。Astana Hub新创科技园发起下，将举行Astana Hub Battle初创项目比赛，并颁发Astana Hub Awards奖。



论坛框架下，还将根据创建可持续发展的生态系统、国家数字化进程中利用区块链技术、新信息技术对电子政务发展的影响、航天创新等主题举行9场讨论会。





【编译：冰山】