哈通社/阿斯塔纳/11月5日 -- 哈萨克斯坦政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫5日出席了"Digital Bridg"国际创新论坛，并发表了讲话。

萨金塔耶夫在讲话中表示，在政府推动的一系列有效工作，哈萨克斯坦在《2019年营商环境报告（Doing Business 2019）》中的排名有所提升，目前位居第28位。哈萨克斯坦政府希望继续推动这一领域的工作，提升排名。

"在之前的排名中，哈萨克斯坦因国际贸易指数未能进入前30。此外，国际贸易指数跟海港有着直接关系。众所周知，哈萨克斯坦是内陆国家，无法出海。但是，该报告对国际贸易指数的评级方式做出了改革，因此我们在排名上有所上升。目前，陆运货物量不断增长，而我们在这一领域做出了大量工作。"总理说。



萨金塔耶夫指出，举办该国际创新论坛的主要目前为，在阿斯塔纳平台建立连接欧洲和亚洲的数字桥。他同时还表示，今天的论坛吸引了众多的国际企业。该论坛未来将继续扩大，有望成为建立合作关系的平台。

哈萨克斯坦总理讲话中还谈及了与爱沙尼亚之间的合作关系问题，

"目前，哈萨克斯坦在中亚地区投资环境中处于优先地位，占据中亚地区引资总额70%。近10年，对哈直接投资总额达2500亿美元。我们非常欢迎外国投资商对我国非原料出口和加工业进行投资。"他说。



萨金塔耶夫说，哈萨克斯坦政府希望推动3D打印、电子商务、数字服务、自动化、机械化和人工智能领域的发展。他同时还就阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际IT初创科技园的工作进行介绍，并邀请外国投资商积极参与科技园的投资项目。

最后，萨金塔耶夫还就哈萨克斯坦各领域的数字化进程进行了介绍。

据悉，"Digital Bridg"国际创新论坛5日在阿斯塔纳世博园会议中心拉开帷幕，IT领域国际代表人士、技术领域知名人物、企业家、技术企业领导人以及多个国家政府部门代表、数字化领域专业人士及风险投资商出席了会议。



【编译：小穆】