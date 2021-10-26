首都将举办第三届«数字桥（Digital Bridge）»国际创新论坛

哈通社/努尔苏丹/10月26日 – 第三届«数字桥（Digital Bridge）»国际创新论坛将于本月28~29日在首都努尔苏丹举行。

今年论坛的主题为《数字时代的生活方式（Digital Era Lifestyle）》。

论坛期间，哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛将介绍《通过数字化、创新和科学实现技术突破》国家项目的情况。

论坛框架下将举行20多场分组会谈，超过70位国际和哈国IT领域演讲人将发表不同主题的岩浆。

按照往年的惯例，论坛期间将组织举办Astana Hub Battle赛事，各个技术初创企业将在比赛中角逐Astana Hub Awards大奖。

受新冠疫情的影响，今年论坛的活动将采取混合形式举办。其中多场官方活动线下举办，而论坛主要部分则采用在线展示。通过登陆https://digitalbridge.kz/提交参会申请，任何人都可以参加论坛。

论坛期间，通过Tech Orda计划竞赛的学生将获得在编程学校免费培训的IT券，并颁发种子资金计划下最佳创业公司的资助证书。

今年论坛的主要话题是借助无代码（no-code）工具的快速决策、IT产品出口国外的经验、IT领域的在线教育、IT女性、GameDev行业的发展等。

«数字桥（Digital Bridge）»国际创新论坛自 2018 年以来，已经成为了哈萨克斯坦IT 领域分享创新和思想的重要平台，令科技企业家和风险投资者、天使投资人和政府官员、IT 专业人士、博主和媒体齐聚一堂。

在论坛上，哈萨克斯坦数字生态系统的参与者和外国专家将分析该国的数字化进程，并为数字技术和创新的发展提出新的想法和举措。 2018-2019年，来自30个国家的280家IT企业、127位演讲嘉宾、50位风险投资人参加了论坛。此前两届论坛已经成功为哈国科技初创企业吸引了12亿坚戈的投资。

【编译：木合塔尔·木拉提】