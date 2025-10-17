奥地利公司计划在阿拉木图建设现代康复中心

会上，双方讨论了在中亚地区引入奥地利 Lassnitzhöhe 和 Hollenburg 多功能医疗综合体模式的合作前景，计划在阿拉木图建设一个可容纳200至300张床位、年接诊能力达1.5万名患者的现代化康复中心。

该中心将融合物理康复与心理康复服务，引入奥地利医疗质量标准和综合医疗服务模式。项目旨在提高患者康复效率，减少国家在慢性疾病治疗方面的财政支出，并助力哈萨克斯坦成为中亚地区康复医疗的区域枢纽。

会议还向奥方提出建议，考虑在突厥斯坦州建设同类型康复机构，以提升南部地区居民获得高质量康复服务的机会，并创造新的就业岗位。

投资委员会主席表示，发展私营医疗与吸引医疗领域投资是哈萨克斯坦新经济政策的重要组成部分，SANLAS项目将有助于技术引进、专业人才培养以及建设符合国际标准的康复中心。

SANLAS Holding GmbH 创始人京特·内贝尔强调，公司愿意开展长期合作。他表示，哈萨克斯坦在现代医疗和康复产业方面具有巨大潜力，奥地利在欧洲和亚洲积累的经验显示，国际标准与本地需求相结合，能够带来更可持续的成果，SANLAS已准备在阿拉木图打造一个创新型医疗集群。

SANLAS Holding GmbH 是奥地利领先的私人医疗与社会服务集团之一，旗下管理超过20家医疗机构，员工超过1500人，服务领域涵盖神经康复、骨科康复、精神康复、整形外科以及老年护理。公司每年服务超过1万名患者，已通过 ISO 9001 国际质量标准认证，并获得“Leitbetrieb Austria”称号，代表其在可持续发展和社会责任方面处于行业领先地位。

【编译：达娜】