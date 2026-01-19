第五届国家库鲁尔泰会议媒体报道规模空前 百余名记者齐聚克孜勒奥尔达

据大会组织方介绍，目前参会记者已陆续抵达克孜勒奥尔达市。会议组织方特别提醒，1月19日（星期一）将举行全体会议，开幕时间为上午10时。国家库鲁尔泰大会正式会议定于1月20日（星期二）上午11时开幕，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将亲自出席。

克孜勒奥尔达作为会议举办地于1月13日正式公布。当天，托卡耶夫总统在总统府阿克奥尔达与国务顾问叶尔兰·卡林及总统法律事务助理叶尔詹·吉延巴耶夫共同举行了议会改革专题会议。

专家普遍认为，本届大会或将宣布就立法机构改革举行全国公投的具体日期。值得注意的是，总统曾在2025年9月国情咨文中提出缩减上院（参议院）规模的建议。

国家库鲁尔泰大会于2022年6月根据总统令设立，是总统直属咨询机构。此前四届会议分别在突厥斯坦、阿特劳、乌勒套和布拉拜举行。第五届会议选址克孜勒奥尔达，既延续历史传统，也凸显该地区在国家发展中的特殊地位。

【编译：木合塔尔·木拉提】