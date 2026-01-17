第五届国家库鲁尔泰为何选在克孜勒奥尔达：历史传承与现实意义

历史脉络：从乌勒套到克孜勒奥尔达的传承

库鲁尔泰传统可追溯至匈奴时代，并在突厥时期形成成熟的公共治理模式。游牧社会通过召集各部落共商国是，形成了独特的协商传统。这一传统成为当今国家库鲁尔泰的深厚历史根基。

自成立以来，库鲁尔泰会议已先后在圣地乌勒套、精神中心突厥斯坦、扎伊克河畔的阿特劳以及自然与历史交融之地布拉拜举行。每一次会议都聚焦国家发展关键议题，广泛吸纳社会意见，形成具有高度共识的建议。2025年1月20日，第五次会议选址克孜勒奥尔达，延续了这一历史逻辑。

Фото: Қызылорда қаласы әкімдігі

克孜勒奥尔达大学副教授、历史学博士达斯坦·萨特拜指出，此次选址蕴含深刻战略意涵。

“自萨克时代起，锡尔河沿岸就是哈萨克斯坦境内各民族的重要聚居地和战略要地。在哈萨克汗国与准噶尔入侵时期，这一地区多次成为军事政治中心。历史上，哈萨克汗国的重要库鲁尔泰多在突厥斯坦与锡格纳克举行。此次国家库鲁尔泰选址克孜勒奥尔达，是历史传承的必然延续，”学者表示。

克孜勒奥尔达的特殊地位

历史学家特别强调，克孜勒奥尔达在哈萨克斯坦历史上的独特地位。此次会议在此举行，更凸显其象征意义。

“阿拉什知识分子与克孜勒奥尔达密切相关。1925—1929年该市作为首都期间，国家发展与民族文明迈上新台阶。1925年4月15日，在阿克梅希特举行的第五次全哈萨克苏维埃代表大会上，正式恢复了民族历史名称‘哈萨克’，并将阿克梅希特更名为克孜勒奥尔达。这一历史性决议的副本如今保存在博物馆中，”达斯坦·萨特拜说。

Фото: Kazinform\ 02.06.1953 жыл

他特别提到阿拉什知识分子在克孜勒奥尔达的贡献。

“阿拉什精英来到阿克梅希特，在不到五年的时间里为国家发展作出巨大贡献。克孜勒奥尔达建成政府大楼，创办首批报纸杂志，开设首座剧院。简言之，阿拉什知识分子出色完成了历史使命。当时，塞拉里·拉平、斯马古勒·萨杜瓦卡索夫等人致力于将哈萨克人口密集地区设为首都。国家库鲁尔泰选择这一历史意义深远的地区举行，令人振奋，”历史学家表示。

Фото: Kazinform

会议议题前瞻

议会议员、国家库鲁尔泰成员萨马特·努尔塔扎认为，此次会议在克孜勒奥尔达举行具有象征意义。他指出，这座历史名城如今焕发新貌，成为现代化发展的典范。在这样的环境中，与会者将围绕国家发展提出全面而务实的建议。

“这不是简单的聚会，也不是走形式。国家库鲁尔泰正逐步成为公开讨论社会热点、深入交换意见的重要平台。此次会议上，社会活跃人士与成员将大胆提出困扰民众的关键问题，形成共识。去年适逢克孜勒奥尔达成为哈萨克斯坦首都100周年，在这片历史厚土上作出重大决策，将具有特殊意义，”他表示。

议员预计，本次会议可能重点讨论政治与议会改革。他认为，适应21世纪要求的国家新规则将在这一平台上得到广泛呈现。

“总统很可能在会上就政治改革提出重要论述。同时，社会领域问题也不会被忽视。库鲁尔泰成员来自各领域专业人士，因此教育、军队、水资源短缺等社会关切都可能被提出，”萨马特·努尔塔扎说。

值得一提的是，国家库鲁尔泰倡议推动下，已通过多项重要立法，包括加强妇女与儿童权益保护、禁止电子烟销售、完善国家奖励与地名管理制度、打击破坏公共设施及限制博彩业等措施，以及加重毒品生产与贩卖刑事责任的相关修正案。

此次会议在克孜勒奥尔达举行，既是对历史传统的致敬，也为新时代国家发展凝聚更广泛共识。

【编译：木合塔尔·木拉提】