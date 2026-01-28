第五届国家库鲁尔泰：聚焦政治改革 释放制度转型新信号

会议期间，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫就新的一院制议会的名称阐述了自己的立场。总统表示，未来议会应以“库鲁尔泰”命名。“库鲁尔泰”这一名称在历史内涵和现实意义上都为民众所熟知、所认同。托卡耶夫指出，正是他在2022年提出复兴库鲁尔泰会议机制的倡议，并始终强调其在国家政治体系中的现实价值。他认为，应将“库鲁尔泰”作为象征性的重要国家制度加以保留和发展。

根据改革设想，新议会将由145名议员组成，设三名副主席，并下设八个常设委员会。

Фото: видеодан алынған скрин

议会下院（马吉利斯）议员温兹拉·沙帕克在发言中指出，一院制议会有助于简化立法机制，提高法律制定效率。她表示，所有法案将在同一平台集中讨论并作出决定，这不仅有利于增强法律体系的稳定性，也能通过立法流程的优化，缩短国家应对和解决问题的周期。

总统直属战略研究所副所长阿卢娅·若尔德巴利娜则从国际经验角度进行分析。她指出，丹麦、芬兰、爱沙尼亚和瑞典等国家近年来均已从两院制转向一院制议会。实践表明，这一模式显著加快了立法进程，使程序更加灵活、精简，委员会运作也更加高效。她认为，结合近十至十五年的改革经验，转向一院制是提升立法机构运行效率的合理选择。

Фото: видеодан алынған скрин

纪录片还展示了议会在人事任免方面权限的扩大。今后，宪法法院、中央选举委员会以及最高审计署成员的任命需经议员同意，最高法院法官的选任权也将移交议会。

在议会选举制度方面，托卡耶夫总统表示，议员将主要通过比例代表制产生，此举有助于强化政党的制度性作用。同时，他强调在地方层面保留多数制的重要性，以确保基层民意得到充分表达。总统还建议将议会进入门槛维持在5%。

托卡耶夫指出，新议会不应依赖任何配额或外部“庇护”。他表示，尽管曾有人提出保留总统配额的建议，但更重要的是确保议会具备独立、自主履职的能力。根据改革方案，新议会将不再设立总统和民族和睦大会配额，但妇女和残疾人士配额将继续保留。

Фото: видеодан алынған скрин

国家库鲁尔泰成员、政治学者博里汗·努尔穆哈梅多夫认为，此次改革对国家发展具有重要意义。他指出，改革将提升政党整体水平，增强公民政治参与度，并有助于形成具有哈萨克斯坦自身特色的发展模式，为经济、社会、金融等关键领域注入新的动力。

改革方案还提出，议员任期统一为五年，并引入三阶段立法程序。此外，拟终止哈萨克斯坦人民大会的现有职能，转而成立由126名成员组成的哈萨克斯坦人民委员会，其成员将来自民族文化中心、社会组织以及地方议会和公共理事会的代表。

议会下院议员叶德勒·詹比尔申在发言中指出，要加快提升民众福祉，必须同步推进国家治理体系改革，不仅涉及议会，也包括政府机构。他认为，有必要对部分部委进行重组或精简，并建议将地质领域单独设立为部或机构，以更好开发国家丰富的自然资源。

Фото: видеодан алынған скрин

与会人士普遍认为，库鲁尔泰会议提出的一系列建议和讨论，标志着哈萨克斯坦政治体系迈出系统性更新的重要一步。从选举制度改革到一院制议会建设，从人事权限扩展到部委结构优化，这些举措将有助于提升政治制度运行效率，加快立法进程，并进一步激发公民社会活力。

议会下院议员叶尔兰·赛伊罗夫在评价此次历史性会议时表示，自2019年以来，托卡耶夫总统持续推动民主改革，而国家库鲁尔泰正是这些改革的思想源头和制度基础。他认为，库鲁尔泰为未来政治转型奠定了坚实的理念和组织框架。

Фото: видеодан алынған скрин

有关哈萨克斯坦政治改革的更多细节，可通过纪录片《第五届库鲁尔泰：政治转型》进一步了解。

【编译：木合塔尔·木拉提】